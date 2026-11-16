結婚22年揭兩子非親生　綠帽夫獲賠38萬房產對分　前妻再提上訴

山東淄博一宗「結婚22年發現兩個兒子均非親生」的案件早前引起社會廣泛關注。姜先生跟前妻於2002年12月結婚，2004年前妻生了大兒子，2014年前妻生了二兒子。離婚的原因是前妻從2022年開始基本不回家。據報道，其長子的生父為妻子前村的村書記，次子的生父則是姜先生的親堂哥。



近日案件迎來最新進展，當事人姜先生透露，法院一審判決前妻需返還30萬元（人民幣，下同）撫養費及賠償8萬元精神損害撫慰金。至於原定贈與大兒子的房產則被撤銷，由姜先生與前妻平分。



不過，姜先生對財產分配感到不滿，認為前妻作為重大過錯方不應獲分半套房產，而前妻更在期限屆滿前提出上訴。



人夫結婚22年才知「兩個仔都不是親生」 生父分別為村書記及堂哥

山東淄博男子結婚22年發現倆兒子均非親生案開庭，隨後相關話題登上微博熱搜。（微博影片截圖）

一句「你不是我親爹」揭綠帽真相

回顧事件背景，姜先生與前妻於2002年結婚，婚後育有兩名兒子。2023年5月，兩人協議離婚，當時約定將一套商品房及一套小產權房無償贈與長子，姜先生自己僅保留一輛汽車，並承諾雙方共同承擔長子的生活、教育、醫療及結婚彩禮支出，直至兒子登記結婚為止。

原本打算和平分手，未料後來爆發激烈衝突。姜先生與長子發生爭執時，對方脫口而出一句「你不是我親爹」。

長子脱口｢你不是我親爹｣ 山東男偷驗DNA揭結婚22年兩子均非親生

姜先生還被大兒子毆打：

姜先生起疑下，偷偷拿長子的牙刷進行DNA鑑定，結果證實兩人無親子關係。其後他向法院提起訴訟，經一審及二審判決確認，他與兩名兒子均無任何血緣關係。

獲賠38萬兼撤回贈樓 前妻提上訴

姜先生隨後入稟起訴前妻，要求返還撫養費、賠償精神損失，並撤銷離婚協議中的財產分配。案件於今年（2026年）5月27日在淄博市張店區人民法院進行一審第二次開庭。

山東的姜先生在結婚22年後，發現兩名兒子均非自己親生（羊城晚報）

姜先生於11月14日向內媒透露，法院已於10月作出一審判決，裁定前妻需返還姜先生30萬元撫養費，並賠償精神損害撫慰金8萬元。至於原本涉及贈與長子的房產，法院判決撤銷贈與，將其按夫妻共同財產進行分割，由姜先生與前妻「一人一半」。

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綠帽夫：錢買不來20多年的青春

對於一審結果，姜先生坦言並不完全滿意。他指出：「房子一人一半，正常來說不太合理，畢竟對方是重大過錯方，應該不分或者少分。」 儘管如此，基於種種原因，姜先生一方並未提起上訴；相反，前妻卻在上訴期屆滿的最後一天提交了上訴狀。

山東淄博男子結婚22年發現倆兒子均非親生案開庭，隨後相關話題登上微博熱搜。（微博影片截圖）

姜先生早前曾向媒體訴苦，直言對他們「恨之入骨」，並感嘆「錢買不來親情，也買不來自己20多年的青春」。其代理律師當時亦透露，若非長子曾毆打姜先生，他原本仍想將房子留給對方，但後續一連串的惡劣言行逼使雙方徹底走上對立面。

據悉，姜先生將於11月25日迎來另一場涉及贈與合同糾紛的庭審。