人夫結婚22年才知「兩個仔都不是親生」　生父分別為村書記及堂哥

8月20日，山東淄博男子結婚22年發現倆兒子均非親生案開庭，隨後相關話題登上微博熱搜。



姜先生跟前妻於2002年12月結婚，2004年前妻生了大兒子，2014年前妻生了二兒子。離婚的原因是前妻從2022年開始基本不回家。

據報道，其長子的生父為妻子前村的村書記，次子的生父則是姜先生的親堂哥。

山東淄博男子結婚22年發現倆兒子均非親生案開庭，隨後相關話題登上微博熱搜。（微博影片截圖）

據稱，妻子在事發後試圖通過不正當手段侵佔和轉移婚內財產。據姜先生的現任妻子描述，在離婚過程中姜先生僅保留了一輛車，其餘財產均在不知孩子非親生的情況下讓渡給了對方。

離完婚之後，大兒子經常回家要錢、爭財產，對姜先生動手，後續姜先生做了親子鑑定才發現孩子不是自己親生的。

8月20日，姜先生告訴記者，孩子的父親是誰對他來說已經不重要了，只想打完官司後和他們劃清界限，老死不相往來。

目前案件已進入法律程序，涉及欺詐性撫養賠償、財產重新分割等民事糾紛。姜先生表示，這場婚姻對家庭造成了巨大傷害。

