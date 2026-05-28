長子脱口｢你不是我親爹｣　山東男偷驗DNA揭結婚22年兩子均非親生

撰文：羊城晚報
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山東的姜先生在結婚22年後，發現兩名兒子均非自己親生。5月27日下午，姜先生起訴前妻返還撫養費及賠償精神損失一案，在淄博市張店區人民法院一審再次開庭，將擇期宣判。

原告姜先生和前妻結婚22年，生育有兩個兒子，2023年5月兩人協議離婚。2024年9月，姜先生在一次和大兒子的爭執中，因大兒子脱口而出的一句「你不是我親爹」，讓姜先生起了疑心。他悄悄取了大兒子的牙刷去做DNA鑑定，鑑定結果為兩人無親子關係。

山東的姜先生在結婚22年後，發現兩名兒子均非自己親生（羊城晚報）

姜先生還被大兒子毆打：

信任崩塌後，姜先生向法院提起訴訟，法院經過一審、二審，判決確認，他與兩個孩子均無親子關係。

之前，在2023年5月，姜先生和前妻離婚的時候，曾經約定：一個單位歸大兒子所有；另一套小產權房也無償贈與長子。協議還約定，離婚後雙方共同承擔長子的生活、教育、醫療以及結婚彩禮支出，直至長子婚姻登記之日止。而姜先生本人僅保留了一輛汽車。當兩個兒子非親生的情況爆出之後，姜先生向法院提起本案的這場訴訟，起訴前妻返還撫養費及賠償精神損失，並且要求撤銷離婚協議中對財產的分配約定。

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開庭前，姜先生接受內媒採訪時直言，「對他們恨之入骨！這些年自己付出了太多，對他們太包容」「錢買不來親情，也買不來自己20多年的青春」。

姜先生的代理律師聞紅豔律師稱，如果不是姜先生大兒子毆打他，他還是想把這個房產留給他大兒子的，畢竟有20多年感情了。

但是他大兒子後面這一系列的言行，包括毆打他，這才逼得姜先生和他們走上對立面，一定要要回屬於自己的財產。

讓姜先生感到氣憤的是：「離婚後我和前妻沒有再聯繫過，在法庭上我前妻一直說孩子就是我的，她也不去做親子鑑定。但是我堂嫂起訴的時候，她又承認和我堂哥有不正當關係，就是說法前後矛盾。」

姜先生的代理律師聞紅豔律師表示，他們有理由懷疑姜先生的堂哥、堂嫂、前妻串通一起想要轉移、霸佔姜先生的財產：「我們這次開庭準備了新的證據提交給法院，能夠證明他們侵害姜先生權益的故意性。」

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經過兩個半小時庭審，法院宣佈休庭，未當庭宣判。這次已經是一審二次開庭了，仍舊沒有等到一個判決結果。

姜先生表示，此次開庭他的「大兒子」姜某、前妻和堂嫂的代理律師來到了庭審現場：

前妻仍舊是沒有出庭，其實我本不想『大兒子』來到法庭參與這個事的，但他還是來了。

姜先生的代理律師聞紅豔律師稱，此次開庭法官仍在庭上詢問姜先生的「大兒子」姜某「要不要重新去做親子鑑定」，「但是他都拒絕了，不僅如此，他還在庭上對姜先生進行人身攻擊。」

談到「大兒子」姜某的行為，姜先生表示，大兒子在庭上表現非常囂張，一直瞪着他，甚至在法官面前出言辱罵他。姜先生認為，他此次起訴要將此前贈予「大兒子」的房產討回的行為，使得姜某拿不到房產產生了怨氣。

姜先生覺得非常失望，直言就像「養了一條狼」，他以後也不想再和對方有任何聯繫。

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前一日，姜先生接受採訪稱這件事情對自己的傷害很大，覺得自己「婚姻失敗，人生也很失敗」，大兒子之前打過他，後來又在社交平台上發布了一些言論，姜先生直言「傷透了心」。

聞紅豔律師說，在此次庭審中，他們提交了新的證據，被告方也提供了9份證據，「庭審經過舉證質證、法庭辯論以及最後陳述，最終休庭沒有當庭宣判。庭後法官會進行綜合評議，看是否需要再進行一次開庭或者是後續直接進行宣判。對於我們提出的訴訟請求，被告律師均表示不予認可。」

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