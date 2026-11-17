近日網上瘋傳一段影片，一名中國年輕女子獨自在非洲肯尼亞北部圖爾卡納郡（Turkana County）偏遠地帶徘徊，並持續走向有獅子等野生動物出沒的危險區域。當地村民發現後上前攔阻，惟女子神情恍惚、拒絕溝通，更因誤以為遭人欺負或綁架,在當地居民給予幫助時激烈掙扎。



一名中國年輕女子獨自在非洲肯尼亞北部圖爾卡納郡（Turkana County）偏遠地帶徘徊，並持續走向有獅子等野生動物出沒的危險區域。（FB@Kenyan Statue Man)

一名中國年輕女子獨自在非洲肯尼亞北部圖爾卡納郡（Turkana County）偏遠地帶徘徊，並持續走向有獅子等野生動物出沒的危險區域。（FB@Kenyan Statue Man)

當地村民發現後上前攔阻，惟女子神情恍惚、拒絕溝通，更因誤以為遭人欺負或綁架而激烈掙扎。（FB@Kenyan Statue Man)

徒步荒漠多日拒絕交流 狀態低落沉默不語

據肯尼亞當地媒體Buzz Central Kenya，該名女子早於11月11日前後便已攜帶隨身背囊在洛德瓦爾市鎮各處遊蕩，期間顯得極為恐懼、疲倦且曾露宿戶外。

當地居民一度擔心她是迷路或患有身心障礙的未成年少女，遂拍片上傳網絡呼籲尋找其家人。

當地圖爾卡納商會成員與居民曾先後嘗試使用英語、斯瓦希里語（Kiswahili）以及手機翻譯軟件與其交談，甚至嘗試在Zoom網絡通話中尋求懂中文人士協助，但女子始終保持緘默並抗拒接觸。

由於洛德瓦爾地處乾旱荒蕪地帶，向外延伸的灌木林區不僅水源匱乏、日間氣溫常年逼近40度，更常有鬣狗、獅子等掠食性猛獸出沒，居民眼見其獨自往野外危險地帶步行，情急之下只能在警車抵達時強行合力將其抬入車廂送往警署照料。

肯尼亞警方介入 證持有效護照合法入境

當地警方經核查後確認，該女子20多歲，持有效中國護照，並透過合法的探險計劃（adventure program）入境肯尼亞，並未走失。

她目前被安置在洛德瓦爾警察局，據報正在等待中國大使館的聯繫，情況穩定。當地消息人士已聯繫上她的父母，家屬確認知曉其行蹤。