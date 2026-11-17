美國白卡政策迎來重大調整！11月13日，特朗普（Donald Trump）政府突然宣佈，原定於2027年1月1日實施的Medicaid（俗稱「白卡」）工作要求，將允許各州獲得額外6個月的緩衝期。



這意味著，選擇使用寬限期的州，可以等到2027年7月1日，才開始因為受益人沒有達到工作要求而取消其醫療保險。

不過，這並不代表全國統一延期，是否使用這6個月的緩衝期，將由各州自行決定。

特朗普政府宣佈醫保新規允許各州有六個月執行緩衝期。（Reuters）

根據特朗普政府此前通過的新規定，部分19至64歲的低收入成年人，如果想繼續享受Medicaid醫療保障，就必須證明自己符合一定的工作或社會參與要求。

具體來說，每個月至少需要工作、參加志願服務或符合規定的培訓項目80小時，或者以至少半日制的身份上學。部分人群可以獲得豁免，包括65歲以上老人、照顧14歲以下兒童的家長，以及符合醫療豁免條件的身體虛弱或患病人士等。

很多領取白卡的人並不是沒有工作，而是可能因為交不出證明材料，最終失去醫保。

今年5月，內布拉斯加州率先實施了相關規定，結果很快暴露出問題。

根據當地公布的初步數據，7月和8月接受醫保資格重新審核的人群中，超過90%符合工作要求。

然而，仍然有533人被拒絕繼續享受醫療保障。其中，只有43人是因為未達到工作要求而失去保障。其餘多數涉及文件問題，例如未能提供工作證明，或者無法證明自己符合豁免資格。至於這些人究竟是真的不符合條件，還是只是沒有交齊文件，目前尚無法確定。

內布拉斯加州醫療保健中心協會負責人Amy Behnke坦言，其中很可能有人原本符合資格，卻已經失去了醫療保障。

這也成為各界擔憂新政策大規模實施後可能出現的問題。

美國醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）表示，各州目前仍在完善人員培訓、資格審核及技術系統，因此決定給予更多時間。

按照最新安排，即使選擇寬限期，各州仍需從明年初開始審核相關人員是否符合工作要求，但在2027年6月30日之前，可以暫時不因為未達到這項要求而取消保障或拒絕申請。



CMS同時鼓勵各州利用政府現有的就業等數據，自動核實申請人的資格，儘量減少要求民眾自行提交證明材料的情況。

此外，民主黨議員也正在推動修改甚至廢除相關工作要求。隨著國會兩院政治版圖於中期選舉後重組，這項政策是否還會進一步調整，也受到關注。

對於目前正在領取白卡的居民來說，最需要注意的是：新規定並沒有被取消，6個月的寬限期也不是自動適用於所有州。

未來幾個月，各州將陸續決定是否使用這段緩衝期。符合新規適用範圍的居民，仍應留意當地Medicaid部門發出的資格審核及材料申報通知，以免因為錯過文件提交而影響醫療保障。

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