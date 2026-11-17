泰國移民局近日接獲中國警方緊急求助，指一名19歲中國留學生疑遭電騙集團由澳洲誘騙至泰國，家屬遭勒索200萬元人民幣，更被威脅「不付款就斬手」。泰警隨即在芭堤雅展開搜尋，僅用30分鐘成功解救該學生，證實其人身安全，初步相信是近期猖獗的「跨境虛擬綁架」騙案。



一名19歲中國留學生疑遭電騙集團由澳洲誘騙至泰國，家屬遭勒索200萬元人民幣，更被威脅「不付款就斬手」。（泰國移民局FB）

家長收6秒「報平安」片起疑 騙徒限24小時交贖金

據泰媒《Khaosod》，泰國移民局局長諾帕辛指出，該名余姓學生目前在澳洲新南威爾士州留學，本月13日入境泰國。

該名余姓學生目前在澳洲新南威爾士州留學，本月13日入境泰國。（泰國移民局FB）

14日上午約11時，其父母收到兒子微信發來一段6秒影片，稱「爸爸、媽媽，今天是11月14日，我現在很安全」，但家屬察覺他神情異常，懷疑有人在一旁教他說話。

至下午約1時，有人使用該微信發送消息，要求在2小時內支付1000萬泰銖（約200萬元人民幣 ）贖金。家屬試圖以短時間內無法籌款為由拖延，對方同意將期限延長至24小時，並恐嚇若收不到贖金便砍斷兒子的手臂。隨後，家屬與兒子徹底失去聯繫。

一名19歲中國留學生疑遭電騙集團由澳洲誘騙至泰國，家屬遭勒索200萬元人民幣，更被威脅「不付款就斬手」。（泰國移民局FB）

泰警芭堤雅極速尋人 受害者實際上並未遭到綁架

身在中國的家屬立即報警，中國警方查悉余某身處泰國後，隨即聯繫泰國移民局請求營救。

泰方調派快速反應小組趕赴芭堤雅，追查余某行蹤及可能入住的地點，最終在一家酒店內尋獲事主。從接獲求助到安全救出，泰方僅花約30分鐘。

泰方調派快速反應小組趕赴芭堤雅，追查余某行蹤及可能入住的地點，最終在一家酒店內尋獲事主。（Khaosod）

諾帕辛表示，相信案件屬近年流行的「跨境虛擬綁架」騙案。騙徒通常冒充執法人員，聲稱受害者捲入案件，要求保密並保持通話，誘騙其轉換住所甚至獨自前往第三國。

騙徒透過心理控制受害者，自導自演綁架或自殘場景，再向其家屬勒索，受害者實際上並未遭到綁架。泰警目前正追查幕後黑手及余某被誘騙的具體過程。