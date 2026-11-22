中國西部存在着令人聞之生畏的「四大無人區」，但其中被稱為「死亡之海」的羅布泊，原來地下有着一座價值8,000億元超級寶藏......羅布泊無人區在哪裏？



無人區一般指自然條件極為惡劣，沒有基礎生活設施、沒有長期定居人口的大片土地。近年不時被媒體提到的中國四大無人區，除了剛才提到的羅布泊，還有阿爾金山、羌塘和可可西里，它們分布在新疆、西藏和青海三個省區。

要明確一點，四大無人區並非由官方劃定，亦沒獲得任何「認證」。它原本是民間探險愛好者概括出來的通俗說法，後來漸漸流傳開，主流媒體報道也採納該名稱，與之一同出現的常是「神秘莫測」、「危機四伏」等形容詞。

（當代中國製圖）

羅布泊應該是四大無人區中知名度最高的一個。它位於新疆塔里木盆地東部，中國最大沙漠塔克拉瑪干沙漠東緣，面積有5至6萬平方公里，大於歐洲的荷蘭或瑞士。

該地區因一個叫羅布泊的湖得名。羅布泊原是荒漠中一個大型湖泊，二千年前附近曾有繁盛一時的樓蘭古國，可惜古國早已湮沒在歷史之中。

中國第一顆原子彈在此成功爆炸

上世紀50年代末，塔里木河和孔雀河上游大規模開墾，河水再沒注入羅布泊，湖泊便急劇縮小。至1962年，曾經比青海湖還要大的羅布泊徹底乾涸，湖底形成了衛星所拍到的「地球之耳」。

中國第一顆原子彈、第一顆氫彈都是在羅布泊無人區成功爆炸。圖為第一顆原子彈爆炸的情況。（網上圖片）

河水斷流，羅布泊周邊生態斷崖式惡化，變成極度乾旱，方圓數百公里幾乎寸草不生，夏季白天地表能達到70攝氏度，沙塵暴颳起來遮天蔽日，猶如「死亡之海」。

由於環境太過惡劣，附近本已極少的居民被迫轉移，大片地方徹底變成無人區。除了野駱駝，這裏很難看到其他生命。

羅布泊的知名度，不單因為它位居四大無人區之列，更是因為1964年10月，中國第一顆原子彈就在該地區（爆心與湖相距約100公里）成功爆炸。教科書和媒體說及那段奠定中國大國地位的歷史，一定會提到羅布泊。

發現世界級鉀礦 打破長久困局

羅布泊地下的滷水抽出後，要在人造鹽池中經過蒸發、結晶，才會變成鉀鹽（小圖）。鉀鹽經過加工就成為鉀肥。（網上圖片）

另外，1980年科學家彭加木考察途中離奇失蹤、1996年徒步中國的旅行家余純順殞命於此，都讓羅布泊成為當時的焦點。

羅布泊的超級寶藏又是甚麼？答案是鉀鹽。經過幾代人努力，地質學家和勘探人員在上世紀末，在羅布泊無人區腹地找到世界級大型鉀鹽礦。

人們對鉀鹽多數感到陌生，但它是農作物生長所需三大營養元素之一，是「糧食的糧食」，決定了糧食產量。在此之前，中國長期面臨「貧鉀」之困，提取自鉀鹽的鉀肥一度85%以上依賴進口，農民承受高昂價格，整體供應受掣於人，糧食安全得不到保障。

踏入21世紀，當局已在無人區內設立羅布泊鎮，並建設全球最大硫酸鉀生產基地，把地下100多米深處抽出的滷水（即富含高濃度鉀鎂等礦物質的天然高鹽度地下水），轉化為鉀肥和其他工業原料。該基地的產品，佔全中國市場近一半份額。

大部份屬自然保護區和軍事禁區

當局明令民眾不得擅闖羅布泊無人區，有意挑戰「死亡之海」人士，必須先後申請和做足準備。圖為駛入無人區的越野車和區內難得一見的紫紅柳。（視覺中國/當代中國授權）

據報道，羅布泊鉀鹽存量最少有3億噸，潛在價值8,000億元，甚至可能更高。當然，鉀鹽是糧食安全基礎，不能用錢來衡量。

羅布泊乾涸的湖盆在衛星圖像上呈現出酷似人類耳朵的環狀地貌，被稱為「地球之耳」。（網上圖片）

最後一個問題：羅布泊既然設置了鎮，又有鉀鹽生產基地和有工人，仍算是無人區嗎？

當地有人類活動的範圍非常小，99%以上地方仍渺無人迹，而且生產基地工人都是輪班制進駐，接近沒有常住人口，所以整體來說，羅布泊是無人區無疑。

目前羅布泊無人區大部份屬於國家級自然保護區和軍事禁區範圍，當局早已明令民眾不得擅自穿越，以免發生危險。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閲讀：中國最高的西藏雙湖縣 為何要搬遷到千里之外？