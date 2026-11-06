邱禮濤執導抗疫片《白衣逆行者》積壓6年撤檔　網民：不願回憶

武漢抗疫題材電影《白衣逆行者》原定於11月6日在內地上映，但截至今日，官方微博帳號停更、預售未開，內地售票平台也將其映期改為「2026年上映」，疑臨時撤檔。



電影《白衣逆行者》。（微博）

據公開資料顯示，《白衣逆行者》由香港導演邱禮濤執導，香港影壇天王劉德華和內地女星楊子姍主演。講述在2020年初，面對新冠疫情，武漢醫務人員、患者和城市居民攜手抗疫的故事。電影海報宣傳語稱電影基於真實事件，「每個人都曾是主演的真實故事。」

據悉，該片早在2020年12月完成拍攝，僅耗時一個多月，但隨後因疫情形勢演變與題材高度敏感，進入了漫長的修改與重審週期。直到2025年夏季該片才正式過審，並一度傳出定檔2025年8月公映，最終卻悄然延宕。10月17日，官方在微博發布「76天，一千萬人，生死一線」的定檔預告，宣布11月6日在內地上映，還稱「用一部電影，向過去好好告別，珍惜當下」。不過，10月19日之後再無任何更新內容。

10月17日，片方在微博發布「76天，一千萬人，生死一線」的定檔預告，宣布11月6日在內地上映。（微博）

據網民發布的內地售票平台「貓眼」和「淘票票」頁面截圖顯示，《白衣逆行者》的定檔上映的訊息被更改為「2026年上映」，也無法正常購票。在內地影評平台「豆瓣」上，該部電影的上映日期則被改成「2027（未定）」。

內地售票平台「貓眼」和「淘票票」頁面截圖顯示，《白衣逆行者》的定檔上映的訊息被更改為「2026年上映」，也無法正常購票。（貓眼）

內地售票平台「貓眼」和「淘票票」頁面截圖顯示，《白衣逆行者》的定檔上映的訊息被更改為「2026年上映」，也無法正常購票。（貓眼）

此前，在該片發布定檔消息後，內地出現不少抗拒的評論，有網民表示，「沒人願意回憶那三年」「網播最好，不想在影院被公然揭傷疤」「並不想看這個」。也有人建議該部電影在影片平台上映，「未來直接上流媒體吧」。

電影《澎湖海戰》。（微博）

這種官方主題宣傳與當代民間情緒的巨大落差，在近期的內地院線並非孤例。原定於2026年7月上映、由香港金像獎導演鄭保瑞執導的歷史史詩電影《澎湖海戰》早前同樣在公映前夕突遭撤檔。

該片本欲藉由清朝施琅將軍攻台的歷史事件宣揚國家統一，卻意外在內地互聯網點燃強烈的「悼明風潮」，網民批評歌頌清廷入關攻打明鄭無異於褒揚「貳臣」，導致電影在「宣示政治意志」與「防範內部意識形態撕裂」的兩難中被勒令延期。