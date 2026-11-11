APEC｜香蜜湖度假村變身主會場　上海、北京深圳三城選址藏玄機

2001年上海、2014年北京、2026年深圳，中國三次主辦亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，先後選擇了長三角、京津冀及粵港澳大灣區三個重要經濟區域。三次APEC，三座城市，會場的選址與建築風格卻大不相同。



上海將重要會議場館設在浦東核心區，與陸家嘴金融商務區、黃浦江及東方明珠為鄰；北京則走出市中心，在距離北京市區約60公里的懷柔雁棲湖，建起依山傍水的國際會議中心；深圳的國際交流中心選址福田香蜜湖，與周邊金融、文化及公共空間融為一體。一場國際峰會，為何有的選擇繁華鬧市，有的卻偏愛山水之間？三地不同的選擇，背後又藏着怎樣的城市故事？



上海2001｜為何選址陸家嘴？

2001年10月20日至21日，第九次APEC領導人非正式會議在上海舉行，並將重要活動分別在浦東兩座標誌性建築舉行——上海科技館和陸家嘴的上海國際會議中心。各經濟體領導人身穿唐裝的經典大合照，便是在上海科技館拍攝。

2001年，APEC峰會首次來到中國，好客的中國人為外國客人準備了中國特色的唐裝：分外套和襯衫兩件，團花織錦緞中式對襟夾外套，有紅、綠、藍、咖啡、絳紅、黑6種顏色，細緻的手工滾邊、古色古香的盤花紐，頗具東方韻味。（央視新聞）

兩座建築雖然功能不同，卻有一個共同點：都位於當時快速發展的浦東新區。上海國際會議中心毗鄰東方明珠，與外灘隔江相望；上海科技館則坐落於世紀大道附近，以巨大的玻璃球體與現代科技風格為特色。

上海當年並沒有把APEC與城市分隔開來，而是利用浦東正在發展的金融商務區、公共文化設施及交通配套，承接這場國際盛會。

2001年，上海浦東開發開放僅十餘年，陸家嘴還正逐漸形成現代金融商務區。東方明珠、金茂大廈等建築已先後落成，黃浦江兩岸的新舊建築形成鮮明對比。將APEC重要會議活動安排在這裏，各國領導人及商界代表來到上海，看到的不只是會場本身，還有正在快速發展的浦東。

而且，陸家嘴並不是一個專門為峰會而建，會議結束後就失去用途的孤島。國際會議中心本身就是城市商務設施的一部分，APEC結束後，仍可繼續舉辦國際會議、企業論壇及宴會。尤其2001年是中國加入世界貿易組織（WTO）之年，從當時的上海城市發展來看，這些現代化建築與國際會議設施，恰好呈現了浦東作為中國對外開放窗口的城市形象。

上海陸家嘴。（視覺中國）

北京2014｜告別國貿CBD，為何選中雁棲湖？

13年後，APEC再次來到中國落地北京，但會場選址卻與上海截然不同。

2014年11月，APEC領導人非正式會議主會場設在懷柔雁棲湖國際會議中心。雁棲湖位於北京市東北部，距離市中心約60公里，周圍群山環繞，湖水與樹林相映。這裏與摩天大樓林立的北京國貿CBD，顯然是兩種截然不同的城市景觀。

與上海將會議設施融入現有商務區的模式不同，北京在雁棲湖打造了一整片國際會議區。雁棲湖核心島上，除了國際會議中心，還規劃了酒店、貴賓別墅及接待設施等。與會嘉賓可以在相對集中的區域內完成會議、住宿、宴請及其他活動。

北京的選址特點相當直觀，除了大型國際活動需要的各類設施集中布局，周圍亦保留了較完整的山水景觀，為會議活動提供了相對獨立的空間。

北京雁棲湖國際會議中心是2014年APEC峰會會址，位於雁棲湖核心島中央（北京市懷柔區人民政府網站）

對比上海科技館與國際會議中心展現的現代都市風格，北京雁棲湖國際會議中心則融入了更濃厚的中國傳統建築氣息。會議中心以「鴻雁展翼、漢唐飛揚」為設計理念，最引人注目的是向四周伸展、微微翹起的巨大屋頂。從遠處看，整座建築猶如一隻準備展翅飛翔的大雁。

設計中融入漢唐建築元素，採用中式建築常見的基座、屋身、屋頂三段式結構，內部則結合傳統木雕、景泰藍工藝及現代會議設備。但它並非完全復刻古代宮殿，傳統建築外觀之下，仍然採用現代結構及節能設計，既要滿足國際會議的功能，也要兼顧採光、能源使用和室內環境。

從城市規劃來看，北京同樣並未把雁棲湖視作一次性會場，而是逐步發展為承辦國際會議及外交活動的「國際會都」。2014年APEC結束後，雁棲湖國際會議中心繼續承接重要活動。2017年，「一帶一路」國際合作高峰論壇圓桌峰會，便在同一座會議中心舉行。

5月15日，「一帶一路」國際合作高峰論壇圓桌峰會在北京雁棲湖國際會議中心舉行，習近平同各方代表團團長及嘉賓合影。（新華社）

深圳2026｜會場重回城市核心 荒廢度假村變身國際會客廳？

2026年11月18日至19日，APEC領導人非正式會議將在深圳舉行。這是中國繼上海、北京之後，第三次主辦APEC領導人非正式會議。與前兩屆相比，深圳主會場在福田香蜜湖片區的深圳國際交流中心。

這裡曾經是深圳人記憶中的香蜜湖度假村，如今成為新地標以承接高規格國際會議、外交活動及大型商務會議，從選址到設計都帶有鮮明的深圳特色。其中，周邊是深圳重要的金融商務及城市生活區域，與北京雁棲湖的近郊會議區不同，深圳將大型國際會議設施放回了城市核心地帶。

雖然與上海相似將主會場融入城市，但上海國際會議中心建設時，陸家嘴仍處於快速開發階段；而如今深圳的福田，早已是成熟的城市中心區。

香蜜湖項目的建設，更多涉及如何重新利用和更新現有城市空間。

根據深圳福田區規劃，香蜜湖片區整體面積約4.9平方公里，除了北區的深圳國際交流中心，中區亦規劃了金融文化中心、國際演藝中心、深圳博物館新館等設施，周邊還包括公園及其他公共空間。

深圳要建設的並不只是一座可以容納上萬人的會議中心，而是一個結合國際會議、金融商務、文化活動及市民休閒的新片區。

深圳國際交流中心由中國工程院院士何鏡堂領銜設計，以「鵬起山海·環宇飛揚」為建築構思。「鵬」既呼應深圳「鵬城」的別稱，也成為建築外觀的重要意象。場館採用大跨度鋼結構，向外延伸的屋頂形成猶如大鵬展翅的造型。

深圳APEC直擊｜福田香蜜湖未官宣先逼爆 市民湧入打卡現場打蛇餅

福田區香蜜湖周邊連日來已引來大批市民到場圍觀打卡。（盧詩文 攝）

仔細觀察外立面，還能看到嶺南傳統建築元素與現代建築材料的結合。這種設計與北京雁棲湖的漢唐風格有相似之處，兩者都試圖在現代國際會議建築中融入中國傳統文化，只是採用了不同的地方建築語言。

此外，深圳國際交流中心亦強調智慧建造與綠色低碳設計。根據項目規劃，整體建築面積約47萬平方米，配備不同規模的會議廳、宴會廳及酒店設施，最多可同時容納逾萬人使用。

按照規劃，深圳國際交流中心除了國際峰會，日後亦可承接企業會議、商業活動、展覽及其他交流項目。周邊文化、商務和公共設施，則有望為整個片區帶來持續的人流和活動需求。

三次APEC後 場館如何繼續融入城市？

上海、北京、深圳，三地會場的差異，不止於建築外觀。

上海將重要會議設施放在浦東金融商務核心區，讓國際會議與城市商業活動相互結合；北京選擇雁棲湖，利用近郊的山水環境，建設集中式國際會議區；深圳則在福田香蜜湖推動片區更新，將國際會議功能與金融、文化及公共空間共同規劃。

上海的玻璃球體、北京雁棲湖的中式大屋頂，再到深圳香蜜湖的展翅飛揚，每座建築都有自己的時代印記，展現了三座城市不同的發展階段，也反映出大型國際會議設施在城市中可以扮演不同角色。有的成為繁華商業區的一部分，有的逐漸發展為專門獨立的國際會都，有的則被寄望成為帶動片區更新的新地標。

當峰會落幕，場館是否仍有足夠的使用需求？或許才是對城市更漫長的考驗。