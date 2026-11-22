內地一對失散20年雙胞胎姊妹，近日在短片平台「抖音」意外尋回彼此，兩人更意外同在深圳生活。雖然事件溫馨感人，但因情節過於戲劇化，不少網民質疑是「擺拍劇本」。事後，內媒記者及深圳鑑定機構介入核查，DNA鑑定結果亦證實二人確為同卵雙胞胎。



內地一對失散20年雙胞胎姊妹，近日憑藉短片平台「抖音」意外尋回彼此。（第一現場）

DNA鑑定結果亦證實二人確為同卵雙胞胎。（抖音@阿Co）

兩人領取DNA鑑定結果。（抖音@阿Co）

綜合內地《第一現場》和《搜狐網》報道，內地博主「Sum」和「阿Co」近日發布「失散20年雙胞胎生日重逢」影片，引發全網熱議。這場奇蹟重逢源於妹妹的堂哥無意刷到一條抖音短片，發現片中少女的容貌與堂妹幾乎一模一樣，隨即轉發給堂妹。

事件中妹妹的堂哥在瀏覽抖音平台時，系統向他推送了1名女生的生活片段，堂哥發現畫面中的女生容貌特徵與堂妹幾乎一樣，隨即將短片轉發給堂妹。（網上影片截圖）

之後妹妹鼓起勇氣主動私訊對方，二人交流後發現很多地方極為相似：兩人同為20歲、身高均173厘米、原籍皆在四川，且目前同在深圳工作生活。據悉，姊姊自幼知悉自己屬抱養，妹妹向家人求證後，才知道自己原有一名雙胞胎姊姊，出生不久便被送予他人撫養。雙方家庭核實20年前抱養細節後，二人相約在深圳見面。

兩人首見當天，正好是姊妹的20歲生日。之後她們在社交媒體發佈「失散20年雙胞胎生日重逢」影片，有人送上祝福之餘，亦有「劇本炒作」的質疑。

20年未見的雙胞胎姐妹倆在生日當天攜手逛街、拍攝紀念合照，並與雙方家庭進行視像通話。（網上影片截圖）

為求真相，內媒記者從戶籍、身份及求學軌跡展開客觀調查。核查顯示，二人戶籍分屬四川廣安與達州，兩地相隔約180公里，住址一村一城，兩地村委、社區及派出所均證實二人各自的成長軌跡；記者走訪兩地初中亦確認二人求學路徑完全沒有交集，姊姊的初中班主任也證實，知道她有一名哥哥，從未聽聞她有姊妹。

雙胞胎姊妹在分開20年後終於相認，2人在凌晨時首次見面相擁，當天正好是彼此的20歲生日。（網上影片截圖）

內媒記者同時委託深圳的鑑定機構為二人進行DNA鑑定。最終報告結果顯示，二人確為同卵雙胞胎，正式為這場「劇本風波」畫上句號。這對失散20年的親姊妹已約定，新年將互相上門走親戚，好好延續這段來之不易的親情。