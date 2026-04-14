世界新聞攝影大賽｜吳芳獲獎　用15年記錄60歲失獨母親養育雙胞胎

2026年4月9日，第69屆世界新聞攝影大賽（World Press Photo簡稱「荷賽」）揭曉，中國自由攝影師吳芳憑藉作品《60歲為母》獲長期項目大獎，是本屆唯一獲得荷賽的內地攝影師。



這份橫跨15年的影像，記錄了安徽合肥醫生盛海琳在60歲高齡時，從「失獨」的深淵中藉助試管嬰兒技術誕下雙胞胎並撫養長大的歷程。鏡頭下呈現的不僅是兩個孩子的成長軌跡，亦是一位母親用年邁的身軀與時間賽跑的真實樣貌。



2011年1月30日，家中，盛海琳給孩子戴上剛剛買來的新帽子，還有幾天就是新年，這是孩子們的第一個春節。（澎湃新聞）

2013年9月8日，合肥新橋國際機場，智智慧慧迎接在外掙錢的母親盛海琳。盛海琳牽着兩個孩子，有些激動，她們有20多天沒有見面。（澎湃新聞）

2022年12月8日，合肥殯儀館，智智慧慧捧着父親的遺像前往送別。（澎湃新聞）

2025年6月12日，智智、慧慧已經15歲。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，故事始於2009年，時年59歲的盛海琳遭遇滅頂之災，唯一的愛女與女婿因一氧化碳中毒身亡。為了「擺脫孤獨」，她選擇接受了試管嬰兒治療。2010年5月25日，60歲的她產下雙胞胎智智與慧慧。

攝影師吳芳當時仍任職於《新安晚報》，他坦言起初只是被「醫學奇跡」所吸引：「我好奇一個老太太如何養大一對雙胞胎？從人性角度，這值得全社會關注。」

從這時起，他與盛海琳一家的聯繫從未中斷。在15年間，他平均每年拍攝約2,000張照片，累計底片超過兩萬張。

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「拍照片前首先得成為朋友，」吳芳向透露。在拍攝期間，盛海琳視他為傾訴對象，每次見面兩小時，他往往要花一個小時聽她訴說生活中的騙局、經濟壓力與身體狀況。據悉，為了撫養女兒，盛海琳曾重返職場四處講課，甚至在古稀之年轉戰直播間，成為坐擁百萬粉絲的主播。

2023年6月23日，盛海琳在一家直播公司直播帶貨。儘管已經73歲，依然在為兩個孩子的將來謀生。（澎湃新聞）

雖然原始照片是彩色的，但吳芳在提交荷賽時選擇了黑白呈現。他解釋道：「色彩容易分散注意力，黑白更能讓觀者專注於人物本身，忽略家境的雜亂顏色，看見最純粹的情緒。」

2022年，盛海琳的丈夫吳京州中風離世，72歲的她獨自承擔起照顧兩名青春期女兒的重擔。吳芳的鏡頭捕捉到了她在靈堂前含淚的瞬間，以及女兒們捧著父親遺像的身影。

「這個時代的新聞紀實攝影很彷徨，但我覺它永遠不會消亡，」吳芳表示。他以2024年特朗普遇刺事件為例，指出短視頻雖能交代過程，但攝影師捕捉的經典瞬間才是人類記憶的定格。

他亦表示，拍攝過程中最打動他的是盛海琳提到女兒時眼裏的光。「她說想活到100歲，看孩子成長。」

據《中國攝影家雜誌》報道，對於中國攝影界而言，荷賽獎是一座重要的里程碑。1988年，楊紹明憑藉《退下來以後的鄧小平》為中國贏得荷賽獎項。此後，王瑤、李楠、盧廣、傅擁軍等二十多位中國攝影師先後斬獲荷賽榮譽，用影像向世界講述中國故事。

吳芳，安徽蕪湖人，中國攝影家協會會員、安徽省攝協主題創作委員會秘書長，獨立攝影師。原路透社、法新社、美聯社、蓋蒂圖片社特約攝影師，曾任《新安晚報》《合肥晚報》攝影部主任。（中國攝影家雜誌）

但從2019至2022年，中國攝影師連續四年缺席。隨着2022年荷賽改制，賽事規則迎來顛覆性變化——按大洲劃分參賽區域、取消主題類別，僅保留單幅、組照、長期項目等基礎分類。2023年、2024年，儲衛民、王乃功兩位攝影師先後獲獎，讓中國攝影看到希望，而2025年則再度空缺。