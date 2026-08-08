神巧合！雙胞胎姊妹高考竟雙雙取得673分　還考入同一名校同一系

大陸遼寧省盤錦市一對雙胞胎姊妹，今年高考（大學入學考試）竟雙雙取得673分。



不但同分，也一起被知名理工院校哈爾濱工業大學深圳校區錄取，成為當地佳話。

除高考分數相同，兩人的升學目標也高度一致，第一志願均選擇哈爾濱工業大學深圳校區，最終如願獲錄取。（hitsz.edu.cn）

從幼兒園到高中都同班 高中三年模擬考從未試過同分：

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同分又進入同系就讀

《南方都市報》報導，這對姊妹分別為韓藝菲、韓藝萌，兩人從幼兒園到高中都同班，回憶起放榜當天，姊姊韓藝菲仍難掩興奮。

兩人看到成績時一度不敢相信，甚至重新輸入考生號查詢：

第一反應是不敢相信，我和妹妹激動地抱在了一起，爸媽也都喜極而泣。

更令人驚訝的是，姊妹倆高中三年的模擬考，從未出現過相同分數，偏偏今年高考雙雙拿下673分，儘管單科成績各有高低，但六科總分竟然完全相同，韓藝菲笑稱：「這更多是一種默契。」

除高考分數相同，兩人的升學目標也高度一致，第一志願均選擇哈爾濱工業大學深圳校區，最終如願獲錄取。

韓藝菲、韓藝萌從幼兒園到高中都同班。（微博@深視新聞影片截圖）

韓藝菲表示，她們在填志願前做了大量功課，認為哈工大在師資、科研及工科實力方面具有優勢，而深圳校區有豐富創新資源，有更多將專業知識投入實際應用的機會：

在科技高速發展的時代背景下，我們希望有機會為國家發展獻出一份力。

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