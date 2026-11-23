「10元（人民幣，下同）快剪正在暴打全國的設計總監。」

這個話題在10月底登上中國微博熱搜，引發網民對平價快剪走紅，以及傳統美髮店收費和服務模式的討論。

所謂「設計總監」，並非什麼公司高管，而是美髮店裡常見的理髮師頭銜。這些理髮師經常被中國網民戲稱為「Tony（托尼）老師」。

過去，找Tony老師剪一次頭髮，往往要幾十到上百元，大城市甚至要花費上千元。如今越來越多消費者發現，只要花10元，不用洗頭、不必辦卡，也沒有推銷，就能剪好頭髮。

10元快剪在內地興起。（網絡圖片）

平價快剪並非新鮮事物，卻在最近重新引發關注。它究竟有多受歡迎？

河南媒體大象新聞10月31日報道，鄭州不少超市和住宅區附近都出現10元快剪店。當地一家超市內的快剪店老闆翟勇說：「（顧客）基本上是一個接一個，幾乎就沒停的時候。」

另據海報新聞報道，在山東濟南某居民樓沿街的一家10元快剪店，一名顧客剛剪完頭髮，另一人便接著坐上理髮椅。一名男顧客說，他每隔約20天就要剪一次頭髮，覺得周邊常規理髮店收費20元至25元「太貴了」。

在北京，10元快剪也吸引不少消費者。界面新聞10月30日報道，大眾點評上有顧客稱，快剪店的理髮師剪得認真，每次去都得等上幾個人；也有人認為剪髮效果一般，但勝在便宜、速度快。

企業信息查詢平台「企查查」數據顯示，截至10月30日，中國共有快剪相關企業7227家，主要分佈在華南、西南地區；超99%相關企業註冊資本在100萬元以內，近八成成立未滿五年。

過去十年間，中國快剪相關企業註冊量快速增長，去年已達到1872家，為近十年峰值。

與此形成對比的是，傳統美髮行業面臨的經營壓力與日俱增。媒體引述中國美髮美容協會數據報道，今年第一季度，全中國有21萬3000家理髮店注銷、關停或轉讓。

10元快剪在內地興起。（網絡圖片）

一些原本在傳統髮廊工作的理髮師，也轉而做起10元快剪生意。

前文提到的鄭州快剪店老闆翟勇，過去就在髮廊打工，後來辭職開起快剪店。據大象新聞報道，他每月剪髮1000多次，按每次10元計算，月營業額超過1萬元，但他直言「基本上掙的都是辛苦錢」。

翟勇說，傳統理髮店洗剪吹至少需要幾十元，快剪省去洗頭和吹發造型兩個步驟，成本自然就降下來了。

同樣從髮廊離職單幹的鄭州快剪店經營者李女士告訴大象新聞，經營快剪店不用費心推銷，也不用勸顧客辦卡，「把頭髮剪好就行」。

快剪店通常對門店面積要求不大，也不必配置太多員工。每名顧客只佔用10多分鐘，靠的是薄利多銷。不過，10元快剪能否賺錢，關鍵仍在客流。一旦生意冷清，租金和人工等成本同樣可能讓快剪店難以維持。

Tony老師為何被冷落？

10元快剪吸引消費者，除了價格便宜，也與傳統美髮店一些長期受到詬病的經營方式有關。

微信公眾號「金融八卦女頻道」分析，理髮店的一大問題是理髮師「頭銜通脹」。從普通設計師到設計總監，再到首席理髮師、店長，頭銜越響亮，收費往往也越高，但剪髮技術卻未必隨之提升。

頭銜越響亮，收費往往也越高，但剪髮技術卻未必隨之提升。（網絡圖片）

除了頭銜包裝，過度推銷和強制辦卡，也是消費者對傳統理髮店普遍不滿之處。

中國青年報社社會調查中心2024年的一項調查顯示，77.5%受訪者對「沒人能笑著走出理髮店」的調侃有同感；62.9%的受訪者認為，不斷推銷產品、勸辦會員卡，是理髮行業最普遍的問題。

此外，預付式會員卡還存在消費風險。一些顧客充值後，遇到理髮店突然關門，卡內餘額難以追討。

相比之下，10元快剪雖然沒有洗頭、吹發造型等服務，但也省去了推銷和辦卡帶來的麻煩和不快。顧客只需說明想剪什麼髮型，剪完付錢就走。

但這並不意味著，消費者只願意花10元剪頭髮。

網名為「髮型師曉華」的湖南懷化女髮型師在網路上爆火。（網絡圖片）

2024年，湖南懷化理髮師李曉華在網上走紅。她沒有響亮的「設計總監」頭銜，卻因為能夠聽懂顧客要求、剪出符合期待的髮型，被網民稱為「聽得懂話的理髮師」。

當時，李曉華的剪髮收費為男士30元、女士45元，雖然比10元快剪貴，卻仍吸引不少顧客專程前往。這說明消費者並非不願意為理髮付錢，而是希望花出去的錢，能換來滿意的手藝和服務。

向佐在湖南懷化的曉華理髮店亮相。（影片截圖）

傳統理髮生意還能做嗎？

九派新聞引述北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤分析，10元快剪走紅，本質上是剛需消費的理性回歸。消費者並非單純貪便宜，而是不願再為信息差和營銷包裝支付溢價。

洪濤說，快剪吸引消費者的，不只是價格，還有服務的確定性：「進門之前，價格、時長和服務內容都已清楚，消費者不必擔心被推銷，沒有辦卡帶來的社交壓力。對於只需要基礎修剪的顧客而言，這種透明感本身就是一種價值。」

他認為，10元快剪的擴張並不意味著傳統美髮店將被取代。快剪滿足的是基礎修剪需求，傳統美髮店仍可提供造型設計、燙染養護等個性化服務，兩者各有市場。

面對快剪來勢洶洶的競爭，洪濤認為，傳統美髮店要麼憑藉造型設計、燙染技術和服務體驗留住顧客，要麼將基礎剪髮單獨列出、明碼標價，把收入重心從辦卡提成轉回手藝本身。

這股快剪熱潮，折射出在經濟前景不明朗的大環境裡，中國民眾越來越重視性價比。從平價咖啡、折扣超市到10元快剪，消費者開始重新衡量，哪些東西值得花錢，哪些開銷可以省下。

這種變化既與經濟壓力有關，也反映消費觀念的轉變。消費者未必只想買最便宜的商品或服務，但他們越來越在意價格與實際價值是否相符。

10元快剪未必會剪斷Tony老師的財路，卻可能加速傳統美髮行業洗牌。低價快剪靠效率吸引顧客，專業沙龍靠手藝和服務留住客人，那些收費不低、服務卻沒有明顯優勢的美髮店，可能面臨更大的競爭壓力。

說到底，消費者並非不願花錢剪頭髮，而是不願再為華而不實的頭銜和不必要的服務買單。從Tony老師轉向10元快剪，正是當下中國諸多消費趨勢變化的一個縮影。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

