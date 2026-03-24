商家揭「被內卷」內幕　產品遭平台自動減價　市監總局加強規制

產品越「卷」越低質，某充電寶生產企業因違反強制性產品認證規定及虛假宣傳被查處；平台越「卷」商家壓力越大，幾家外賣平台因「補貼大戰」被約談……「內卷式」競爭是一種低價、低質、低水平競爭，不僅擾亂市場、降低市場資源配置效率，侵蝕企業長期競爭力，更影響產業結構優化升級與高質量發展。



針對市場競爭中的典型「內卷」行為，去年以來一系列舉措推出。綜合整治「內卷式」競爭，進展如何？記者進行了採訪。

對強制促銷、商業詆譭等「內卷式」競爭加強規制

「平台要求酒店開通『調價助手』，一旦監測到我們的定價比其他平台高就會自動調低房價，而且不通知我們。」一名酒店經營者向記者講述被某平台強制干預定價的經歷。近期，在監管壓力下，該平台下線「調價助手」功能，此舉對緩解酒店行業價格「內卷」具有積極意義。

今年初，市場監管總局發布《網路平台反壟斷合規指引》，列舉了「全網最低價」、平台低於成本銷售等8個風險示例，明確網路平台企業合規的內容和具體要求，有助於提高市場預期，指引企業合法經營，防患於未然。

2025年6月修訂的反不正當競爭法加強了對新型、典型「內卷式」競爭的規制。比如，針對平台違背平台內經營者意願，強制要求降價促銷，甚至必須是「全網最低價」等行為，明確不得強制或者變相強制平台內經營者按照其定價規則，以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序。針對有的經營者僱用「網絡水軍」惡意中傷其他經營者的行為，填補法律空白，同時將商業詆譭對象由「競爭對手」拓展為「其他經營者」，更全面規制有關詆譭行為。一系列制度規則不斷完善，旨在以實招硬招破解「內卷式」競爭難題。

對市場上明顯低於成本價格產品加強認證監管

有媒體報道，一消費者將充電寶放在沙發上充電，離開家時忘拔插頭，僅3小時就釀成慘劇，屋內物品幾乎都被焚燬，損失慘重。劣質充電寶正是「市場越卷、產品越低質」的典型，最終侵害了消費者權益。

如何防止生產企業「內卷式」競爭可能帶來的產品質量下降風險？

市場監管總局認證監督管理司副司長楊冬認為，強制性產品認證是降低制度性交易成本、守護產品質量安全底線的重要手段。在「內卷式」競爭壓力下，企業降成本的衝動增加，產品質量潛在風險進一步加大。加強產品一致性管理成為發揮好強制性產品認證制度作用的基礎要素。

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監管部門將深入開展強制性產品認證制度「守底線」專項行動。加強強制性產品認證指定機構日常監管，開展機構能力條件持續符合性核查，建立重點產品指定機構雙月調度機制。提高精細化管理水平，要求認證機構加強風險識別，用好「成本核算」手段，對市場上明顯低於成本價格產品加強認證監管。制定產品認證機構設立認證質量總監和認證項目質量負責人的管理規定，強化責任落實到人。強化認證實施中對原材料和重要零部件的檢查力度，推動企業質量保證能力和產品一致性水平提升。

減少重點行業無序競爭，規範地方政府行為

針對「內卷」行為，去年以來推出了哪些政策舉措？針對網路平台「補貼大戰」等現象，《外賣平台服務管理基本要求》實施，規定外賣平台服務管理的總體要求，包括商戶管理、價格行為、配送員權益保障、消費者權益保護，以及投訴、申訴及處置等要求，提升服務質量，減少無序競爭。

針對網絡銷售領域存在的「重營銷輕質量」「低價低質」等現象，《關於提升網絡交易平台產品和服務質量的指導意見》為推動實現「優質優價」的良性循環提供制度保障。

為推動新能源汽車、鋰電池和光伏產業高質量發展，市場監管總局2025年部署167項「新三樣」領域國家標準研製，以質量安全、能效能耗、分級分類標準研製，推動治理「新三樣」企業「內卷式」競爭。市場監管總局標準技術管理司副司長朱美娜介紹，截至2025年末，我國已累計發布57項相關國家標準，下一步將進一步加快相關國家標準研製，以標準引領帶動「新三樣」高質量發展。

市場監管總局競爭政策協調司副司長趙春雷介紹，深入實施公平競爭審查制度，強化濫用行政權力排除、限制競爭執法，是規範政府不當干預市場競爭行為的重要舉措。2025年，各級市場監管部門在實施公平競爭審查制度、加強行政性壟斷執法方面開展了一系列工作。

健全公平競爭審查制度體系，進一步為政府行為劃清界限。公布《公平競爭審查條例實施辦法》，將條例規定的4方面19項標準細化為66個禁止性情形。修訂《制止濫用行政權力排除、限制競爭行為規定》，增加行為表現類型，強化違法懲戒和責任追究，夯實破除地方保護和行政性壟斷的制度基礎。

下一步，市場監管總局將推動各地區、各部門深入實施《公平競爭審查條例》，持續破除地方保護和市場分割，推動有效市場和有為政府更好結合，深入整治「內卷式」競爭，助力縱深推進全國統一大市場建設。