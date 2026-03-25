經濟學家林毅夫：對內卷不用太緊張，這是經濟發展中的必然現象
撰文：觀察者網
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「看到內卷不用太緊張，這是經濟發展過程當中必然會出現的一個現象。就像人不斷在長大，長大過程中原來的衣服會不合適，要買新的衣服一樣，內卷也是同樣的。」3月24日，在博鰲亞洲論壇2026年年會期間，前世界銀行首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫回答觀察者網提問時表示。
林毅夫說，經濟發展要靠技術不斷創新、產業不斷升級、新質生產力不斷湧現，在這個過程當中，新的具有比較優勢的產業不斷地出現。「當一個新的具有比較優勢的產業出現以後，自然會吸引很多投資進入，投資進入以後就會有競爭，就會出現我們所謂的內卷情形。」
他表示，「內卷」問題不僅出現在中國，在任何國家都有。比如說，上世紀90年代互聯網產業出現，美國等很多國家都有大量投資，就出現了所謂「內卷」。
至於如何面對內卷，怎樣讓內卷的程度少一點？
林毅夫認為，經濟發展是技術不斷創新、產業不斷升級的過程，在這個過程中一方面要有效市場，一方面要有為政府。
「有為政府首先必須對先行者給予一些補貼，鼓勵企業進入，同時也要幫先行者解決軟硬基礎設施的瓶頸限制，當新的比較優勢出現之後，政府就應該退出，不再對企業進行補貼，讓企業面對市場競爭。在這個過程中，經營好的企業留下來，經營差的企業會退出，經濟就會進入比較平穩的狀態，並且我們的生產力水平會上升一個台階。」
本文獲《觀察者網》授權刊載。
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