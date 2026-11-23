11月21日，四川綿陽江油市蝸牛部落假日公園一座網紅吊橋發生遊客集體落水事件，更傳出「吊橋斷裂」的消息。景區澄清吊橋核心主鋼繩完好無損並無超載，險情實因多名成年遊客無視勸阻大幅度左右晃橋，導致一側保護繩脫落，但3名安全員立即將眾人扶上岸，無人受傷。目前，景區4座吊橋已全部關閉，江油市相關部門亦已介入調查並關停涉事設施排查。



涉事網紅橋已關停。（紅星新聞）

《封面新聞》、《紅星新聞》報道，11月21日下午2時許，四川綿陽江油市蝸牛部落假日公園4號吊橋突然傾斜，橋上11名遊客齊齊滑落池塘。

景區現場負責人梁琪介紹，池塘水深不足一米，4號吊橋按8倍安全高標準系數設計，單根保護繩承重達4.5噸，設施硬件設計標準、承載能力完全達標；吊橋限載30人，事發時橋面僅有11人，並無超載。她認為，險情真正誘因是人為的危險行為。

據工作人員回憶及閉路電視紀錄顯示，事發前兒童已聽從勸導停止晃動，但多名成年遊客無視警示牌及工作人員勸阻，分散站立橋面兩側大幅度左右搖晃吊橋，最終導致橋樑受力嚴重失衡、保護繩脫落，橋面輕微傾斜，橋上遊客順勢滑落水中。

梁琪表示，網傳影片只截取了橋面傾斜、遊客落水的畫面，再加上拍攝角度低令水深不足一米的池塘看似深水，實際吊橋核心承重的主鋼繩完好無損，未出現斷裂、變形、破損等情況，僅吊橋其中一條保護繩脫落。

脫落的保護繩。（封面新聞）

網紅橋設於水塘之上。（紅星新聞）

現場測試水塘水深不足1米。（封面新聞）

梁琪介紹，險情發生瞬間，岸邊值守的3名安全員立即將11名落水遊客全數扶上岸，無人受傷，工作人員隨即提供棉衣、乾毛巾，並將遊客帶到休息室烤火爐祛寒。景區已全額退還涉事5個家庭的門票及賠付因事件入水損壞的手機，當晚回訪確認眾人身體無恙。若遊客感到身體不適，景區將全程陪同就醫，並承擔費用。

景區內的4座「網紅吊橋」現已全部關閉，橋頭貼出「例行檢修」告示。出事的4號吊橋，維修人員正在拆除保護繩和保護網，將進行加固優化等。

應急部門人員到場調查出事吊橋。（封面新聞）

涉事網紅橋已關停。（封面新聞）

四川綿陽江油市蝸牛部落假日公園。（封面新聞）

對於網民質疑景區安全管理的問題。梁琪表示，園區建立了周培訓、月培訓、常態化應急演練的長效安全培訓機制等，但本次事件也顯示暴露出景區管理漏洞，除項目巡檢仍有不足外，面對部分成年遊客執意晃橋的危險行為，現場人員勸阻力度明顯欠缺，未能及時制止事故發生。

11月22日，江油市委宣傳部消息，江油市相關部門已就事件展開調查，並對涉事景區設施作出關停和展開排查。梁琪稱，景區將按照專家的建議和要求，對吊橋的結構以及不合理的地方進一步優化、加固，然後報檢，等專家現場檢查合格後再開放。