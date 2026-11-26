綜合《中國新聞周刊》《澎湃新聞》報道，四川宜賓棠湖學校一名學生因課間與同學交流時使用四川話，被老師定性為違紀。該名學生質疑校方濫用懲戒權：「四川人說四川話，難道犯了天條？」11月25日，四川宜賓市翠屏區教育和體育局稱，校方倡導師生在校內使用普通話，但在執行上存在機械化、簡單化的問題，已責令棠湖學校立即廢止不當規定。



該名學生投訴稱，其在課間與同學用四川話交流，被老師當場「抓獲」並拍照取證，還通報班主任將他們的行為定性為違紀，不僅要求寫500字檢討，還得參加「德育小課堂」。該名同學質疑：「四川人說四川話，難道犯了天條？」又指學校這種毫無依據、拍腦袋決定的「土政策」極其荒謬。

事件引發廣泛爭議，有網民表示校方行為太一刀切：「方言是非物質文化遺產，特別反感現在有些地方一刀切的硬推普通話！」「別這樣啊，不然以後方言要失傳！！！」「作為教育者，連地方文化都不能認同，格局太有限。」

示意圖。（AI生成）

學生投訴。（大象新聞）

教育局：已經責令廢止不當規定

11月25日晚，四川宜賓市翠屏區教育和體育局發佈情況通報稱，經核查，棠湖學校落實《國家通用語言文字法》相關規定，課堂堅持使用普通話，倡導師生在校內使用普通話，但在執行中存在管理方式機械化、簡單化的問題。

教育局責令棠湖學校立即廢止不當規定，嚴禁拍攝學生影像用於紀律管理，對已拍照片進行刪除，相關類似情況不認定為違紀。對相關教師予以通報批評、誡勉談話。最後責令棠湖學校嚴格對照教育相關管理規定，對學校管理制度中不規範內容立即進行修訂。