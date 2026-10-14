消失81年後重現人間　虞世南《積時帖》香港拍賣會1.7億天價成交

曾被認為早已失傳的清宮舊藏—虞世南《積時帖》，上周（10月7日）在中國嘉德香港2026秋季拍賣會舉槌，以1.775億港元天價成交。



虞世南為「初唐四大家」之一，亦是唐太宗李世民親口承認並尊崇的書法老師，稱其書法「遠學王羲之，近學虞世南」。作為王羲之七世孫智永的弟子，虞世南被公認為傳承王羲之書法的代表人物，但其流傳於世的作品相當稀少，目前僅《積時帖》與上海博物館所藏行書《汝南公主墓誌銘稿》。

《積時帖》是唐代名臣、文學家及書法家虞世南的作品。（Facebook/中國嘉德）

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《積時帖》本是清宮舊藏，在末代皇帝溥儀退位後悄悄帶至長春偽滿洲國，藏於偽滿洲國「小白樓」。1945年日本無條件投降、偽滿洲國垮台之際，末代皇帝溥儀倉皇從長春出逃，「小白樓」所藏珍寶無人看管，引發當地駐軍、民眾大規模哄搶。這場「長春小白樓之亂」被視為中國文物的一場浩劫，許多國寶下落不明，《積時帖》亦是其中之一。

經歷「小白樓」之亂，《積時帖》在數十年後奇蹟式重新出土。如今卷前題名、起首「積時」二字及卷後部分後跋等已缺佚，但《積時帖》墨跡本幅與董其昌題跋等皆妥善保存。

《積時帖》為虞世南寫給友人的私函，落款署名「虞世南」。寒冬時節，信以「積時傾心」開篇表達思念，隨後問候友人，歲暮天寒，叮囑友人「歲陰寒重，願恒清約」。接著表示自己身體越來越差，感慨「衰羸日甚」，老態畢現。卷末惦記著友人的新作，問曰「若有新製，願能示」。短短數字，透露出老友間的傾慕與親近。

《積時帖》曾先後進入明、清兩代宮廷及歷代名家書齋。此卷右下角有「司印」半印，據故宮博物院前院長馬衡考證，此為明內府「典禮紀察司印」之專用收藏印記，曾見於王羲之《蘭亭集序》神龍本、范寬《溪山行旅圖》、董源《瀟湘圖》等名跡。

《積時帖》在清代入藏寧壽宮。乾隆皇帝在卷上鈐有「乾隆鑒賞」、「三希堂精鑒璽」、「宜子孫」、「石渠寶笈」、「石渠定鑒」、「寶笈重編」、「寧壽宮續入石渠寶笈」、「樂壽堂鑒藏寶」等多方璽印。嘉慶、宣統兩朝亦分別鈐蓋「嘉慶御覽之寶」、「宣統御覽之寶」、「宣統鑒賞」、「無逸齋精鑒璽」等印。

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