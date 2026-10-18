91歲修復師白榮金的「甲冑夢」：巧手讓古代鎧甲、金縷玉衣重生

河北滿城漢墓出土的金縷玉衣、曾侯乙墓皮甲胄等古代文物，當年經考古發掘出土時，或是繡成一團，或甲片凌亂散落，讓它們得以重生跟世人見面，靠的是資深文物修復專家白榮金的一雙巧手。



91歲的白榮金，退而不休，依然站在修復界第一線，更夢想有天建成具中國特色的甲冑博物館，讓觀眾從各類甲片的防護功能，體驗科技的進步。

白榮金是中國知名的‌文物修復專家‌，並於2026年3月獲評為首屆「‌全國文物大工匠」之一。（中國社會科學院考古研究所網站）

修復文物70年 白榮金成為「全國文物大工匠」

2026年3月，白榮金獲評為首屆「全國文物大工匠」得獎者之一。他自稱是「文物修復界的老戰士」，入行70年，這輩子做得最多，也是最難的就是甲胄復原。

1970年代，白榮金（右）參與河北滿城漢墓鐵鎧甲的復原工作。（網上圖片）

白榮金生於1935年的北京，童年記憶中，什刹海畔的手作藝人——鋸碗的、焊洋鐵壺的、修雨傘的、磨剪子的，都吸引年紀小小的他蹲在一旁注視，而他們修補器具的耐性和心思，就在白榮金心裏埋下一顆啟蒙的種子。

1956年，白榮金高中畢業後，進入了中國科學院考古研究所工作。一個月後，成為夏鼐（中國現代考古學的奠基者之一，1962年—1982年任考古所所長）擔任總隊長的黃河水庫考古隊的一員，前赴河南三門峽廟底溝發掘遺址。

白榮金退休後，在女兒協助下，整理了他曾經修復的甲胄案例，並出版《甲胄復原》一書。

當時工地有一位老師傅劉增堃，是民國青銅器修復「古銅張」派傳人。白榮金有空餘時就跟在對方身邊學習修陶器，很快已第一次獨立修復了一隻彩陶杯，展現其天賦才能。

1961年，白榮金正式調入技術室，但卻面對設備簡陋的困局，當修復銅器缺乏工具時，就到醫院借牙科刀具；文物鏽結嚴重時，就借用醫院X光機，看清楚內部結構後才可以進行修復。

白榮金整理出「望聞問切」修復法 憑金縷玉衣揚名

修復全靠手工，材料東拼西湊，而技術在一次次修復中變得成熟進步。讓白榮金在文物修復界站穩陣腳的，是1968年河北滿城漢墓出土的兩套金縷玉衣，屬於中山靖王劉勝和妻子竇綾。當年是漢墓考古中首次發現此類實物，惟玉衣絲帶已經腐爛損壞，數千片玉片散落一地。

在博物館內，民眾近距離欣賞滿城漢墓出土的金縷玉衣。（視覺中國/當代中國授權）

要怎樣修復這些珍貴的歷史文物？白榮金花了幾個月，一片一片地細心研究——玉片的形狀、大小、厚度、顏色深淺等，全憑眼看、手摸、反覆推演。最終，兩套玉衣都成功復原，劉勝金縷玉衣長1.88米，用玉片2498片、金絲1100克；竇綰金縷玉衣長1.72米，用玉片2160片、金絲700克。

除了金縷玉衣，白榮金還修復同一漢墓出土的西漢鐵鎧甲。然而鎧甲經歷2000多年，早已鏽成一整塊，看不出任何層次結構。白榮金並沒有氣餒，他利用小刀、小鏟一點點剝離，反覆試驗。終於將鏽結的甲片逐漸分離，完整的西漢魚鱗鐵鎧露出真面目。

左圖為1972年湖南馬王堆漢墓T形帛畫出土現場，右圖為白榮金參與修復後的T形帛畫。（網上圖片）

這是中國考古發掘出土、完成復原的「第一領古代鎧甲」。也因着這件鐵甲，白榮金自此與甲胄結下了不解緣。往後每當國內考古發現鎧甲類文物，都會送到他手上。

左為由白榮金復原的廣東南越王墓出土的西漢鐵甲，右為考古發掘的原件。

經過數十年經驗積累，白榮金摸索出一套出土甲冑修復的完整方法，他稱為「望聞問切」。望是判斷文物是不是甲冑、有哪些部分缺損；清理與提取是關鍵一步，對重疊部位分層提取，為每個甲片編號，照相、繪圖、記錄原始位置和連接關係，「揭一層照一層，畫一層記一層」；復原則是用紙甲片做模型，反覆試驗弄清甲片的排列組合規律，一排一排編好，最後復原出完整甲冑模型。白榮金反覆強調「自始至終的保護」——從發現、清理、提取到復原、展出，每一環節都有損毀可能，所以要時刻記住這個修理念的核心重點。

白榮金退而不休 渴望完成甲冑博物館的夢

白榮金的女兒白雲燕也跟隨父親的步伐，投身文物修復工作，兩父女正一起進行文物修復。（網上圖片）

90年代中，白榮金退休，但並未離開一線；女兒白雲燕更成為他最得力的助手，兩人曾合作完成修復徐州獅子山楚王陵的鎧甲。這批出土鐵甲冑是目前已知西漢諸侯王陵中陪葬甲胄數量最多、種類最豐富的，有53種、上萬件鐵甲殘片，保護與復原為國家重點文物科研課題。

圖為白榮金與女兒白雲燕及修復後的甲冑。(網上圖片)

修復甲冑數十載，白榮金更有一個心願，希望建成一間具中國特色的甲冑博物館：「館內有商代的銅冑、西周的銅甲冑、春秋戰國的皮甲冑、兩漢的鐵甲冑，還有與之配套的戰車、戰馬、武器。除了文物之外，還應該有一個手工作坊，讓觀眾能體驗製造甲片、編製甲冑的過程。最好還有一個實驗場，看這些甲冑能不能經得起箭射刀砍。」他更期望藉着甲冑博物館，引導更多人加入甲冑修復事業，使這項技術得以薪火相傳下去。

資深文物修復專家白榮金（左三）正跟同事討論文物修復事宜。（網上圖片）

白榮金修復的甲冑跨越了2000多年歷史，從周秦皮甲到明代鐵甲，從陪葬石甲到儀仗金甲。甲胄是冷兵器時代的「防禦」工具，白榮金用一輩子做的，是另一種意義上的「防禦」，就是不讓時間和鏽蝕將這些文物從歷史中抹走。

圖為明十三陵定陵出土鐵甲胄。

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