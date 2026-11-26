武漢一名「85後」女生因鍾情文旅項目及地方史料，毅然辭去世界500強企業的高薪厚職，全職成為一名帶遊客穿梭在百年老建築、進行Citywalk邊逛邊講的導遊。她憑藉生動有趣的講解吸納大批遊客，私人訂製團單日最高收費達5000元（人民幣，下同），月入最高逾兩萬元。相比薪資，她表示更想做自己喜歡做的事情。



武漢一名「85後」女生因鍾情文旅項目及地方史料，辭去世界500強企業的高薪厚職，全職成為一名導遊。（九派新聞）

她憑藉生動有趣的講解吸納大批遊客。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，85後武漢女子劉欣媛大學畢業後進入世界500強企業從事品牌策劃，月薪過萬且前景穩定。然而，工作中接觸到的文旅項目點燃了她對文化旅遊的熱情。為追尋自己想做的事情，她毅然放棄高薪工作，辭職後成功考入武漢大學旅遊管理專業攻讀碩士。為夯實專業基礎和業務能力，她不僅苦學旅遊管理知識、深入挖掘地方史料，更特意考取中英雙語導遊證，希望日後可以更好向海內外遊客推介家鄉武漢。

碩士畢業後，劉欣媛拿起手機拍攝短片，專講武漢建築背後的人文故事。隨着影片在網上走紅並獲當地官方平台轉載，不少外地遊客慕名邀約她親自帶隊導賞。

與傳統導遊照本宣科報景點、背年份不同，劉欣媛的講解極具故事性，她會在開講前拋出懸念勾起遊客好奇心，例如「黃鶴樓1800年間屢建屢毀，為何仍穩坐天下江山第一樓？」「你以為巴公是一個人嗎？不，是兩個，俄國巴諾夫兄弟（巴夏利、巴提斯）在武漢經營茶葉貿易達半個世紀之久，建成了武漢這座最早的高端公寓樓……」這些建築都被劉欣媛講成了鮮活的故事。

劉欣媛向遊客講解建築背後的故事。（九派新聞）

劉欣媛的常規Citywalk路線涵蓋漢口風貌區、武漢大學及紅色場館等，她堅持「4人成團、10人封頂」的精品小團模式，每位收費199元，歷時約2至2.5小時。曾有人建議她擴大團員人數至15人以上，但她拒絕，認為10個人能確保每個人都有互動和體驗。同時，劉欣媛亦推出全天私人訂製陪同講解，單日收費5000元，若連同專車及司機則收費5600元，迄今她已接了好幾場私人訂製。

然而，這份工作雖然有趣，但也相當「費腿」。劉欣媛透露，每場講解2到2.5小時，至少走1萬步，若上、下午各帶一團，單日步數便高達2.5萬步。雖然辛苦，但劉欣媛也樂在其中，「我要把這件事做好，就感受不到它帶給我的勞累，幸福感遠大於身體上的辛苦。」

劉欣媛和遊客行走在武漢街頭。（九派新聞）

今年10月旅遊旺季，劉欣媛單月總收入達到兩萬多元，其中講解收入約一萬多元，其餘則來自景區短片創作、撰寫導覽詞及企業城市更新考察的商務解說。

有來自上海的季女士帶同子女參加後大讚講解生動，讓孩子不再走馬看花，更了解當地的人文歷史；亦有移居廣州30多年的武漢人專程訂製私人團帶子女尋根，行程結束後兩個孩子對武漢印象相當深刻。劉欣媛坦言，未來繼續用Citywalk帶領更多人讀懂及愛上武漢。