因女友掛號難　武漢程序員寫｢搶號神器｣搞癱醫院系統　二人獲刑

湖北武漢一名程序員為幫女友搶專家號，自行編寫搶號腳本，其後更收費幫人代搶，最終導致醫院掛號系統癱瘓。二人因破壞計算機信息系統罪雙雙獲刑，周銘被判監十二個月，女友王琳獲緩刑。



湖北武漢一名程序員為幫女友搶專家號，自行編寫搶號程序，其後更收費幫人代搶，示意圖。（新華社）

程序員寫「搶號神器」 一秒可點擊千餘次

據《長江日報》，周銘（化名）計算機專業畢業後，在武漢一家企業擔任程序員。女友王琳（化名）常年需要到醫院就診，專家號一放出便「秒無」，王琳於是向男友求助。

周銘很快寫出搶號小程序。湖北今天律師事務所錢謙良律師介紹，該程序模擬點擊搶號按鍵，人手一秒最多點擊六七下，小程序一秒可點擊千餘次，搶號成功率很高。

此外，有熟人打聽掛號辦法。二人免費幫了幾名熟人。後來求助者漸多，不乏省內其他市州患者，於是二人開始收費代搶。

該程序模擬點擊搶號按鍵，一秒可點擊千餘次，搶號成功率很高，示意圖。（齊魯晚報）

與他人同時搶號致醫院系統癱瘓

2024年7月5日7時許，周銘與另外三名使用同類搶號軟件人員（另案處理）同時搶號，造成武漢某醫院掛號系統癱瘓，無法正常預約掛號，醫院隨即報警。

同年8月8日，二人被公安機關抓獲，現場查獲手機6部、電腦2台、賬本1本。經查，周銘靠搶號共獲利12900元（人民幣，下同）。2025年7月16日，武漢某區法院審理認定，周銘、王琳構成破壞計算機信息系統罪。法院判處周銘有期徒刑十二個月；王琳屬從犯，獲有期徒刑十個月，緩刑一年。