租30間屋教機械人做家務　武漢00後女訓練師遭經紀懷疑是騙子？

22歲「00後」女生楊心怡，如今在武漢帶領50多人團隊，專職為人形機械人當生活導師。為訓練機器人適應多變的家庭收納與清潔場景，她曾一口氣租30間住宅單位，每間僅住一星期，一度遭地產經紀質疑是騙子。



從最初每天摔碎七八個實驗燒杯，到如今加裝觸覺傳感器實現「完整捏起豆腐而不碎」，楊心怡和團隊將人類習以為常的細微動作逐一拆解採集。她表示，雖然機械人全面走入千家萬戶仍需時日，但見證機械人像小孩般慢慢學會生活技能極具意義，相信隨着數據積累和技術迭代，機械人能夠完成的任務會愈來愈多。



楊心怡為人形機械人採集訓練數據。（極目新聞）

楊心怡為人形機械人採集訓練數據。（極目新聞）

《極目新聞》報道，來自浙江的楊心怡，2025年10月加入數聚變（武漢）科技有限公司，成為湖北人形機器人創新中心運營團隊的成員。她剛開始擔任數據採集員，每日的工作是戴上PICO頭顯，手握兩個控制手柄，引導機械人反覆完成指定動作，將動作過程轉化為訓練數據，供機械人學習。

隨着任務推進，訓練場景也從簡單的操作台延伸到超市、家庭、藥店、廚房、餐廳等複雜環境，機械人需要學習理貨、補貨、上架、打包、倒水、製作咖啡、收納物品、整理房間等操作。

楊心怡為人形機械人採集訓練數據。（極目新聞）

真正上手後，楊心怡才發現人類一個不經意的動作，對機械人來說可能是一道難題，譬如無法像人一樣靈活處理雙手協同操作。訓練師必須將連續動作拆解，逐一採集數據。

不僅要教機械人做動作，還要判斷動作是否正確。成為審核員後，楊心怡開始負責檢查訓練數據是否合格、機械人完成動作是否符合要求。她先後擔任組長、項目負責人，如今帶領50多人的團隊，專職當機械人的老師，並將採集數據的效率從1.5小時提升至約4.5小時。

楊心怡為人形機械人採集訓練數據。（極目新聞）

一口氣租30個住宅單位 遭地產經紀懷疑是騙子

楊心怡介紹，除了利用機械人本體來操作，還可以使用無本體採集設備，通過頭顯和手持夾爪模擬抓取動作；也可以使用只有機械臂的設備，專門開展手部操作訓練。不同的採集方式各有優勢，但要讓機械人適應複雜的真實環境，就需要到不同場地操作。

2026年6月，團隊接到一項數據採集訂單，需要進入不同的真實家庭環境，收集機械人「做家務」所需的數據。為獲取不同家具格局的真實生活數據，團隊計劃短租30間有實際生活痕跡的住宅單位。然而，地產經紀對「租期只有一個星期，給機械人用」的罕見需求起疑，不僅要求她出示工作證明，更質疑她年紀太輕不可能負責如此大項目，懷疑她是騙子。

就在房源遲遲沒有著落時，一位40多歲的地產女經紀伸出援手，不僅幫她聯繫了10多間單位的業主，還到現場觀看團隊採集數據的過程，「她覺得很有意思，很願意幫我們」，楊心怡至今仍心存感激。

楊心怡與團隊成員租住多間住宅單位，教機械人做家務。（極目新聞）

楊心怡與團隊成員租住多間住宅單位，教機械人做家務。（極目新聞）

從摔破燒杯到成功捏起豆腐 見證智能成長

在楊心怡參與的訓練項目中，化學實驗室是難度較高的場景之一。試管、燒杯等實驗器皿大多由玻璃製成，既光滑又易碎。機械人抓取時，若力度、角度或動作控制不當，就容易滑落。起初，機械人每天至少摔碎七八個實驗燒杯，經過反覆採集、反覆調整，團隊才逐漸掌握了相關要領。

楊心怡與團隊成員為人形機械人採集訓練數據。（極目新聞）

今年7月，團隊更與華威科公司合作，在機械人手指上增加觸覺傳感器，實現「完整捏起豆腐而不碎」。這些細微變化，讓她感受到工作的價值，「感覺就像是自己帶的小孩長大了」。

對於機械人何時走進家門，楊心怡認為，當前的機械人已經能夠在部分特定場景中完成任務，但距離適應千家萬戶複雜多變的生活環境，還有很長一段路要走。她相信，隨着數據積累和技術迭代，機械人能夠完成的任務會逐步增多。