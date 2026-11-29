北京一名68歲婦人因獨子車禍離世，竟冒着血壓飆升逾200、急性腎損傷等可致命風險，最終生下一對龍鳳胎，該事件隨即在內地網絡引發輿論嘩然，大批網民狠批該名母親極度自私，直言「孩子成年時，母親已86歲」。



北京一名68歲婦人因獨子車禍離世，竟冒着血壓飆升逾200、急性腎損傷等可致命風險，最終生下一對龍鳳胎。（北京時間）

北京一名68歲婦人因獨子車禍離世，竟冒着血壓飆升逾200、急性腎損傷等可致命風險，最終生下一對龍鳳胎。（北京時間）

獨子佈置婚房後遇車禍亡

據北京電視台旗下《北京時間》，該名產婦的獨生子在剛佈置好婚房後不幸因車禍離世，她難以承受巨大悲痛，決定再次懷孕。

報道未提及受孕方式，僅指她懷孕後血壓一度飆升至200/100mmHg，遠超妊娠期高血壓標準，並伴有劇烈頭痛、全身浮腫、急性腎功能損傷等多重器官損害。

院方為保母嬰安全，最終在2018年最後一個工作日為她實施緊急剖宮產，產婦及龍鳳胎均安全。

院方為保母嬰安全，最終在2018年最後一個工作日為她實施緊急剖宮產，產婦及龍鳳胎均安全。（北京時間）

產婦艱難生產醒來後，激動與主治醫生擁抱。（北京時間）

網民批極度自私：孩子小學未畢業，媽媽快八十歲

事件曝光後，網民反應兩極，絕大多數人批評老婦行為自私。有網民無奈感慨：「失獨家庭挺痛苦的。但是這個年紀重新生育講不清楚哪個更痛苦。」

多數網民仍認為，超高齡生育帶來的不僅是孕期的生理極限挑戰，更是對孩子未來成長陪伴的沉重考驗。

有網民表示：「快70了還生，孩子可憐」、「放過自己，也放過孩子吧」、「真有勇氣，但倆娃未必想拿到這樣的劇本，小孩10歲小學還沒畢業時，媽媽已經快八十歲了。」