河南60歲高齡產婦誕女嬰！因｢失獨｣兩年前誕子　盼兄妹｢有個伴｣

河南省駐馬店市近日傳出一宗超高齡生產案例，一名60歲產婦在醫院順利產下一名女嬰。令人驚訝的是，她2年前才因「失獨」（獨生子女不幸離世）生下兒子，如今再度迎來女兒，引發話題。



60歲又生下一女

內媒《大河報》報導，這名張姓女子曾經歷失去獨生子女的打擊，2年前高齡產下兒子，如今再添一女。她坦言，希望兄妹倆未來能彼此陪伴，「希望我們兩個老了之後，他們倆能有個伴。」

60歲張姓產婦生下一女。（微博@大河報）

張姓女子2年前高齡產下兒子，如今再添一女：

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女兒出生後，家人沉浸在迎接新生命的喜悅中，妹妹出生、病房裡一片熱鬧，張女2歲大的兒子「果果」看到大家都很開心，情緒也跟著高漲，甚至興奮唱起《新年好》，逗得現場眾人直呼可愛。

不過，60歲生產也引發外界對超高齡妊娠風險的關注，醫生提醒，超高齡妊娠涉及孕婦及胎兒多方面風險，除特殊情況外，臨床上並不提倡這類妊娠，是否適合懷孕仍須經過完整的醫療評估。

事實上，內地過去也曾傳出超高齡生育案例，女子盛海琳2009年因煤氣中毒事故失去唯一的女兒及女婿，陷入巨大打擊，2010年她透過試管嬰兒方式，以60歲高齡生下一對雙胞胎女兒，但懷孕期間曾出現高血壓、全身浮腫等問題，生產後也面臨2名早產女兒高昂的醫療與撫養成本。

如今，盛海琳的雙胞胎女兒已15歲，而她的丈夫於2023年離世，談到是否後悔60歲生下雙胞胎，盛海琳沉默許久後表示，「如果重來，我可能不會選擇這條路，但人生沒有如果。」

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