山東67歲老婦高齡產女　如今因車禍臥床　75歲夫仍需掙錢養家

5月13日，「67歲產女的媽媽現已臥床」「75歲的天賜爸爸還要掙錢養家」等相關話題登上熱搜，引發熱議。



據河北廣播電視台三農頻道報道，曾創下「國內自然受孕最高年齡」紀錄的山東老人田新菊，近況引發網友關注，其75歲丈夫黃維平在社交平台發布視頻，畫面中，田新菊半躺在床上，今年6歲半的女兒小天賜，正喂70多歲媽媽喝奶，配文「母親節快樂，早日康復」。

「67歲產女的媽媽現已卧床」「75歲的天賜爸爸還要掙錢養家」等相關話題登上熱搜。（羊城晚報提供）

6歲半的小天賜十分懂事，喂70多歲媽媽喝奶：

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田新菊今年已74歲，畫面中的她剃去了之前的捲髮，靠在丈夫身上。天賜爸爸說，妻子本就常年受基礎病困擾，2024年又曾遭遇嚴重車禍，導致腿部多處骨折。由於妻子身體無法支撐，現在75歲的天賜爸爸每天要照顧其起居，還要承擔掙錢養家的任務。

據了解，2019年，當時67歲的山東大媽田新菊生下了一個女兒，創造了國內自然受孕最高年齡的記錄。田新菊稱，因當時腦梗治療時服用了活血化瘀藥物，恢復月經後意外懷孕。發現時胎兒已成型，各項指標非常好，如果放棄，只能做引產不能做流產。母親67歲再度懷孕，田大媽的一兒一女都反對繼續妊娠。

2019年10月25日上午，幾番心理鬥爭後，田大媽和丈夫不顧兒女反對，冒着極大的妊娠風險將孩子生了下來，並給這個小女兒起名天賜。

田新菊與丈夫黃維平為女兒慶祝生日。（截取自抖音@67歲生寶寶（天賜一家人））

目前，他們已前往廣西居住。此前，他們在南寧一景區租下了一個可長租20年的200平方米院子，稱萬一哪天撐不住了，身邊有宗親能夠照看孤立無援的小天賜，不至於讓她在世上無人可託。

網友熱議

對此，不少網友誇天賜懂事，祝天賜媽媽早日康復，還有網友表示尊重個人選擇，應該是有做好心理準備才要的。

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