快手：料短視頻廣告增速超行業平均　將挖掘更多廣告形態

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-23 23:17

快手（1024）線上營銷服務去年增長194.6%，達到219億元人民幣，佔收入比例37.2%，並在第四季首次超越直播業務的貢獻。管理層在業績會議表示，據行業預測，今年短視頻直播平台移動廣告收入增幅，將超越移動廣告行業增幅，意味廣告主預算將愈多向短視頻平台傾斜，公司預計線上營銷服務的收入佔比會繼續提升，廣告收入增長會超越行業增長。

管理層指，快手的規模較大，透過持續建設廣告推送系統，嘗試挖掘更多互動和動態等的廣告形態，料會帶來更多增長。此外，快手的廣告業務在2018年才開始有獨立團隊，還在持續建設和優化當中，今年會繼續增加廣告業務的效率，包括加強平台營銷能力，跟廣告主和內容創造者合作，提供更多獨特優質的廣告素材，拓展銷售團隊，並開始覆蓋品牌廣告及聯盟廣告。

對於未來用戶增長策略，管理層指，「短視頻+直播」仍然有廣闊提升空間，對於線上滲透和線下產業結合，還有很多可能性，未來會在體育賽事、遊戲等細分內容作深度運營，推出新內容形態，例如前年推出的小劇場；因應用戶因為特定主播和明星，遷入平台，因此會引入相關合作。管理層指，當電商和服務覆蓋的品類愈來愈多，也會帶來用戶增長。