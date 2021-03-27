新疆棉花｜重慶兩女H&M門口大跳新疆舞獲讚　有藝人寫小詩獻家鄉

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-27 21:15

H&M有關「抵制新疆棉」的聲明近日在內地引發廣泛迴響，周四（25日），重慶2名女子被拍到在某H&M門店門口大跳新疆舞，網民為此讚不絕口。另外，多名來自新疆的藝人也有發聲，其中陳建斌周五（26日）凌晨更在微博發表一首獻給家鄉的小詩。

據片段顯示，重慶2名身穿民族服裝的妙齡女子選擇在H&M門口跳起新疆舞，還給路人送新疆棉花，其優雅的舞姿以及柔性的抵制方式受到不少輿論讚揚，認為這才是大國風範，也有網民開玩笑建議「新疆大叔可以去門口烤羊肉串」。

另一方面，多名來自新疆的藝人近日紛紛透過社交網表達支持新疆，其中陳建斌在個人微博發表小詩《從泥土里長出來的雲——給我親愛的家鄉》，當中一段為「而棉花，不是一種植物，是你身上我身上，親人的溫度，是柔軟的，老母親的手，是雪白的，從泥土里長出來的雲」，被不少網民大讚情意真摯。公開資料顯示，陳建斌1970年生於新疆烏魯木齊市天山區，除了是演員、電影導演外，他也是中國電視藝術家協會演員工作委員會副會長。

至於佟麗婭、古力娜扎、蔣欣、迪麗熱巴等知名新疆藝人也有發聲力挺家鄉，其中出生於新疆伊犁察布查爾的錫伯族藝人佟麗婭在微博轉發「新疆雪白的棉花」，並表示自己熱愛家鄉。

今次風波起始於本月24日，H&M集團去年發布的一份有關「抵制新疆產品」的聲明在內地社交平台流傳，隨後掀起熱議。該聲明提到H&M集團對來自民間社會組織的報告和媒體的報道深表關注，其中包括對新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視的指控，「我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品/原材料」。

連日來，不少網民揚言要抵制H&M等涉事品牌，有新疆商場關閉H&M的門店要求該公司道歉，四川成都大悅城商場更是將H&M的招牌拆下。另外，山東青島甚至有樓盤用橫幅寫明拒絕穿H&M等產品者參觀，但就受到不少批評，認為是譁眾取寵。

（綜合報道）