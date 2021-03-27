新疆棉花｜內媒稱中國足協內部會議譴責Nike　保留處理合同權力

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-27 17:39

瑞典服飾品牌H&M去年稱因人權考量停止使用新疆產品及原材料，包括當地生產的棉花。消息近日再度被炒熱後，觸發中國網民對特定品牌產品的抵制潮。與H&M同是「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，簡稱BCI）成員的Nike、adidas、FILA等多個國際品牌也捲入這次風波。 內媒《廣州日報》旗下的《足球》周六（27日）透露，中國足協和職業聯盟籌備組高度關注新疆棉事件，並已在內部會議上譴責Nike「在棉花原料選擇上的錯誤行徑」。

報道指出，無論是中超聯賽還是國家隊，與Nike均有較長時限的合同。其中，Nike在2009年跟中超公司簽約，簽定10年合同，2018年又和中超公司續約10年。以此計算，中超與Nike的合同將於2028年到期。

此外，中國之隊（包括7隊中國各級男女國家足球隊）在2015年與Nike簽了一份長達12年的10億合同，按照時間計劃，這份國家隊的合同要持續到2026年年底。

《足球》指出，「雖然雙方持有長期的商業合作關係，但一旦觸及到國家尊嚴民族團結大局，就沒有任何迂迴的餘地。」報道更透露，中國足協和職業聯盟籌備組已緊急就新疆棉事件召開內部會議，譴責Nike在棉花採購原料選擇上的錯誤行徑，並保留進一步處理合同的權力。

上海申花分享訓練照片，球衣不見Nike的Logo。（上海申花微博）

據悉，在上海申花足球俱樂部3月25日發布的球隊的日常訓練照片當中，球員身上的球衣並沒有Nike Logo。上海海港俱樂部同日的球隊訓練照片上，球衣上的Nike Logo也已經「消失」。3月26日，深圳市足球俱樂部面向全國培養精英球員的報道中，有Nike Logo的球衣圖片也被替換。

《足球》隨後又發表題為《對耐克們「說不」，核心是強大自己》的文章，稱「鬥爭註定是長期的，抵制或許會成為我們未來生活的常態」。文章強調，「抵制代表的是我們的態度，表達的是我們的尊嚴。」

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