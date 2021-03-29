新疆網紅進駐YouTube介紹當地生活文化　3年前棉花收割片惹關注

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-29 21:57

新疆問題一直備受外界關注。近日，YouTube上多個展示新疆生活的帳號就引起網民熱議。

YouTube帳號「阿依圖娜」自稱是一名維吾爾族女子，在YouTube上有近200條影片，內容大概是介紹自己在新疆的生活，其父母、姐妹亦有上鏡，其舊帳號於2019年10月28日開設，有近3.15萬人訂閱；另一個同名帳號於去年6月8日開設，現有3670人訂閱。

在其YouTube首頁的其中一條影片，阿依圖娜就介紹了當地商店售賣的物品，消費者購物時可以用微信、支付寶等電子支付方式。她又訪問了一名正在為店內POS機升級的女子，對方表示POS機升級後，就可以設置成維吾爾語。

「阿依圖娜」在Bilibili上亦有同名帳戶，共有288條影片，內容大致與上傳至YouTube的影片相同，惟最近期的影片是於去年12月25日上傳，其後再無更新。

另一名自稱「阿伊達依」的哈薩克族年輕女子，則在去年11月6日開設YouTube同名帳號，共上傳了44條影片，內容都是介紹新疆美食、生活為主。最近期的影片則於上月25日上傳，內容是介紹新疆純手工刺綉，當地人如何靠刺綉賺錢。同樣地，她在Bilibili上亦有同名帳戶，影片亦與YouTube的相同。

此外，一名自稱「安妮古麗」的維吾爾族女子，與前述的2名同樣在YouTube 及Bilibili 上開設帳戶，其中她在Bilibili上的個人認證為「Bilibili」知名旅行Up主。近日，她在2、3年前發布的「新疆棉花怎麼收割」、「新疆撿棉花能掙多少錢」等影片再次爆紅，內容包括介紹了用機器及人手採棉花的方法及區別等。

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（YouTube／Bilibili）