表明不接種疫苗有「五不」後果惹議　海南萬城鎮政府發聲明致歉

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-01 10:49

海南萬寧市萬城鎮早前發布公告，提出要對不接種新冠疫苗要「五不」，不但「出行交通沒車坐」，甚至表明子女的上學、工作、參軍、住房報建等都會受影響。 強制接種疫苗的做法引來批評，鎮政府隨後發聲明致歉，承認是「過於簡單粗暴」，並宣布撤銷「五不」。

萬城鎮政府列出不接種疫苗會有「五不」後果。（微博）

據公告顯示，鎮政府提出「主動接種」、「全民接種」、「應種盡種」，並列出不接種疫苗會有「五不」。「五不」的具體內容分別是「出行交通沒車坐」、「市場、超市、酒店難進入」、「餐飲、酒店、商超等服務行業不得營業」、「按村規民約列入黑榜名單，不得享受政府優惠政策」、「對今後子女上學、工作、參軍、住房報建等都會受到影響」。

與此同時，網上有流傳一份鎮政府發出的通知，表明未接種新冠疫苗者嚴禁進入市場。此外，亦有一間店舖的閘門上被貼上告示，指因疫情防控工作不到位要責令停止營業整頓，「此單位疫苗接種率不足百分之四十疫情防控存在風險」、「請謹慎進入」。

鎮政府在聲明中就表示，在宣傳發動接種新冠疫苗時，制定「五不」是「過於簡單粗暴」，現予以撤銷，並就此致歉。聲明並提到，接種疫苗是每個公民的責任和義務，又稱根據疫情防控規律和權威專家的觀點，有85%的人群接種過新冠疫苗以後，才能形成群體性免疫，「為了盡快推動形成群體免疫，我鎮制定“五不”注意事項措辭不當，但根本目的是為了廣大市民的身體健康著想，也請廣大市民給予理解」。

聲明指，當前新冠肺炎疫情防控仍處於關鍵階段，接種新冠疫苗是預防新冠肺炎病毒感染的最有效措施之一，「誠懇呼吁廣大人民群眾，積極響應國家號召，主動前往接種點接種疫苗，共建安全群體保障」。

（綜合報道）