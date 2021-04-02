新冠肺炎｜留京逾年倍思親　港商Alan：香港應借鑑內地防疫措施

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-02 08:00

自2020年初，新冠肺炎疫情的陰霾就籠罩全球，除了帶走無數生命，更影響人們的日常生活。時至今日，中國各地都恢復了正常的社交生活，各省市都展開全民接種新冠疫苗。國家衛健委公布，截至上周六（27日），中國累計新冠疫苗接種劑次已超過1億。

事實上，不少香港人在新冠疫情期間留守國內，大多都是因工作原因而未能返港。到底他們是否已經習慣在國內疫情下生活？對接種新冠疫苗有何看法？對於香港的防疫措施又有何評價？

首次在內地過新年，氣氛不減

曹肇棆（Alan Tso）長期留守在內地工作，至今已有13年。與往年不同，今年是他首次在內地過農歷新年，雖然未能回港與家人歡度，但他在新年期間與一眾留京的香港朋友、內地朋友相聚，20、30人食團年飯、飲茶、拜年、打麻將，過年氣氛並無減退。

北京疫情已受控，市民都回復正常社交生活，更可以在國內各地旅遊。對於疫情生活是否有很多事要重新適應，曹肇棆表示，當然會有不便，包括不能中港兩邊走，雖然「每逢佳節倍思親」，但自己會與家人用微信保持聯繫，因此溝通不是問題。

公司業務平穩過渡

2014年底，曹肇棆在北京開業創辦CBD迷你倉，其後再發展成「智能迷你倉」。所謂的「智能迷你倉」，是將全球通行的迷你倉生意結合中國本土科技，顧客只需關注CBD微信公眾號，即可在號內系統自動配對就近迷你倉，即時簽約下單付款，最後由客服確認存倉安排。

對於疫情對其業務是否有影響，他透露，在疫情爆發初期，不少社區都會實施封閉管理，若倉庫剛好位於被封閉管理的社區內，該社區外的用戶就不能提取或存放物件。雖然新用戶人數下降，但舊用戶同樣因社區封閉未能搬走退倉而續租，因此業務可算是平穩過渡。

港府應借鑑內地防疫措施

目前，內地的本地疫情已受控，市民早就回復正常社交生活，反觀香港每日仍有新增個案，直至近日才放寬限聚令，包括戲院可回復入座率75%，康文署泳灘、公眾及私人泳池重開等。

針對中港兩地政府和社會的防疫政策或措施，是否需要互相學習和改善，曹肇棆直言「香港直程照住大陸個套做咪得囉」。他表示，香港政府應該取消市民自選疫苗，改為抽樣隨機接種哪一款疫苗，同時借鑑內地強制為運輸業、餐飲業等九大類行業人士接種新冠疫苗的措施。

此外，曹肇棆認為內地的健康碼、行程追蹤碼做得相當不錯。與香港不同，內地民眾乘搭公共交通工具，或到餐廳、酒店等公共場所時，都會被要求掃瞄健康碼，當有疫情爆發時政府就能追蹤到源頭，即時採取有效措施。

然而，香港並非強制要求市民掃瞄「安心出行」二維碼，不少人更因私隱問題而拒絕使用安心出行App，或在登記時填寫假的個人資料。同時，小童及長者亦因為沒有智能手機，或不懂得如何操作，而未有使用安心出行App。

曹肇棆表示，小童及長者沒有智能手機並非不用「安心出行」的藉口，並提出港府可以向有需要人士贈送智能手機，即使小童及長者不懂得使用，相信同行家人、朋友甚至公共場所的工作人員亦可從旁協助。他認為，社會的公眾利益遠高於個人利益，希望香港政府可參考內地的做法，平衡所謂的公眾利益及個人私隱問題。