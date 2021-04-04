航空公司「隨心飛」可無限次搭飛機？　消費者稱難換票投訴無門

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-04 15:58

受新冠肺炎疫情影響，民眾都未能到國外旅遊。自去年6月起，中國國航、南航、海航、東航等多間航空公司，相繼推出「隨心飛」機票套餐服務，民眾只要花費3、4000元（人民幣，下同），就可在指定時間內無限次在國內乘搭飛機。 然而，有消費者反映，每逢周末或節假日前夕都難以購票，與航空公司的宣傳有出入，甚至因預訂的航班取消或者延誤，亦會當成是消費者違約，最終被取消使用「隨心飛」資格。

消費者指出，兌換機票數量不透明的情況在多間航空公司普遍存在。（微博）

消費者表示，「隨心飛」協議上寫明只有節假日當天、五一節當天不能使用，當他在航空公司「隨心飛」系統上查詢時，相關航班未能顯示出，但當在其他平台或系統查詢時，就能顯示相關航班。不少消費者稱，兌換機票數量不透明的情況在多間航空公司普遍存在，購買時以為能隨心飛，換票時卻發現都無票。

消費者又稱，航空公司宣傳指「隨心飛」是不限地點、不限時間，惟周末出行或者節假日前出行基本上是兌換不了機票；航空公司聲稱每天提供不少於2萬個座位，但消費者是完成不知道2萬個座位的安排情況。

同時，有不少人發現，一旦預訂的航班取消或者延誤，即使完全並非自己的責任，航空公司都會當成是消費者違約，甚至會被直接取消「隨心飛」的資格。當使用「隨心飛」時一旦出現糾紛需要投訴，人工客服電話亦難以撥通，投訴不受重視。

今年初，不少航空公司繼續推出升級版的「隨心飛」飛行套餐，直至近日有多個航空公司宣布下架「隨心飛」系列產品。多位民航業內人士表示，去年疫情嚴重時期，航空公司推出「隨心飛」，對穩定現金流、回籠資金起到一定作用，但實際上是虧本做生意，消費者往往飛3、4次就能回本，但對航空公司而言，用戶飛得愈多，公司虧得愈多。

有專家指，隨着民眾出行增加，航空公司需要在損失部分常旅客和普通旅客、限制「隨心飛」旅客兌換數量之間作出選擇，因此服務質量面臨挑戰。

中國消費者協會投訴部工作人員表示，消費者投訴無門，與航空公司溝通不順暢。若和解不成，消費者可以向消協組織投訴，或向行政主管部門投訴，甚至可以到法院提起訴訟。

（央視網）