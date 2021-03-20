醫生帶移植器官上機卻被要求另購客票惹議　川航：已退回機票錢

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-20 21:31

江蘇無錫市人民醫院副院長陳靜瑜周五（19日）在微博發文稱，一個由北京中日醫院肺移植團隊獲取的愛心捐獻肺源，準備隨四川航空航班運到成都時，被川航方面告知器官箱超過規定攜帶尺寸，須給器官箱另購機票，否則無法報備，團隊無奈只好買了2張機票。事件隨即惹起爭議，至周六（20日），川航企業文化部表示，公司已決定退還上述另購的機票費用。

陳靜瑜表示，該團隊周五準備乘坐川航3U8882航班將肺部運往成都進行移植，但團隊前一日向航空公司報備時，卻被告知需要另購機票。陳強調，這是5年來第一次遇到如此情況，又指國內其他航空公司如中國南方航空、深圳航空、中國國際航空等，均全力支持器官轉運綠色通道工作。後來川航一名客服人員回應查詢時稱，器官箱的尺寸應與帶上飛機行李的尺寸標準相同，若超出則只能作為佔座行李來運輸，需要購買客票。

其實，原國家衛生計生委等六部門早於2016年5月發布《關於建立人體捐獻器官轉運綠色通道的通知》，要求人體器官獲取組織（OPO）人員運送器官時，可根據實際需要向航空公司通報所乘的航班，同時通關時應當攜帶移植中心器官接收確認書，人體捐獻器官運輸箱應當在箱外顯著位置張貼人體器官運輸專用標誌。不過該通知未有對人體器官轉運箱的尺寸和超出尺寸是否需要另外購買機票等作出明確規定。

陳靜瑜發文後，川航企業文化部工作人員當晚回應稱，已注意到情況，公司高度重視事件，會盡力給乘客一個妥善的處置。至周六，工作人員再稱公司已聯繫上當事乘客解釋情況，並決定退還該乘客為器官箱運輸另購的機票費用。

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