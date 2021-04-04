團夥開發微信外掛一鍵刪好友、修改朋友圈　38人獲刑主犯被判10年

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-04 17:57

內地有團夥出售一款名為「海賊王」的微信外掛程式，提供一鍵刪除好友、修改朋友圈等微信不具備的功能。廣州南沙法院近日對該團夥提供上述外掛程式一案公開宣判，團夥38名成員獲刑，其中主犯梁某倫被判刑10年。

據《環球時報》報道，南沙法院經審理查明，被告人開發的「海賊王」系列軟件具有掛機模式、一鍵刪除好友、添加好友、修改朋友圈、一鍵洗白、檢測帳戶封號、批量實名認證等功能，上述功能均是通過獲取微信系統對應的數據來現。「海賊王」系列軟件能夠代替人工在微信界面的操作，實現對微信系統的控制。

涉案團夥38人均獲刑。（資料圖片／視覺中國）

法院指出，被告陳某展、梁某倫等人為牟取非法利益，使用「海賊王」系列軟件侵入並控制深圳騰訊計算機系統有限公司的系統，批量登入他人微信帳號，並進行檢測、修改密碼、實名認證等作業，非法獲取微信帳號數據，並向他人銷售經「海賊王」軟件處理的微信帳號來獲利。

經司法審計，被告人陳某展銷售「海賊王」系列軟件共計2284個，銷售金額共計人民幣456905元，獲利人民幣427940元，其他14名被告人亦通過銷售「海賊王」系列軟件獲利不等。

南沙法院審理認為，根據審理查明的事實和證據，被告人提供專門用於侵入、非法控制計算機信息系統的程式、工具，侵入騰訊系統，獲取系統中的數據、且對騰訊系統進行非法控制，向他人出售或非法獲取公民個人資料，其行為均已觸犯刑律。

法院判決，被告人梁某倫、陳某展犯「提供侵入、非法控制計算機信息系統程序、工具罪」，「非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統罪」及「侵犯公民個人信息罪」，分別被判處有期徒刑10年、8年半，並處罰金人民幣11萬6千元、13萬2千元。其餘36名被告人犯以上罪行及掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑8年至6個月不等，並處罰金人民幣14萬9千元至2千元不等。

（環球時報）