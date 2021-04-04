甘肅中學生遲到遭班主任罰款　家長揭一學期斂8萬　紀委介入調查

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-04 18:11

學生遲到、未按時完成功課等都會受罰，輕則罰企，重則記過。然而，甘肅酒泉市第六中學的學生家長反映，該校班主任丁某竟向學生罰款，一學期最多可被罰款7、8萬元（人民幣，下同）。 肅州區教育局局長楊生英表示，紀委已介入調查，具體數額並無7、8萬，當局將會通報批評丁某，並責令其退回錢款，但具體的處理意見不便透露。

酒泉市第六中學老師丁某，私自向學生收取罰款。（百度地圖）

家長稱，酒泉市第六中學初三六班的女班主任丁某，兩年前開始在微信群組上規定學生遲到、沒有完成功課、考試退步等都會罰款，金額由最低10元到最高500元不等。

除此之外，丁某亦要求學生在假期裏每天都要6時半起床，用手機打卡，遲到或不打卡將會被罰款。據微信群組截圖顯示，丁某要求上午7時半前回覆，不回覆者需自動發紅包，8時半前打卡算遲到，要交10元罰款，8時半後當作沒有打卡，需罰款20元。

家長透露，該班級50多位同學的罰款，在幾天內就達到6000多元，一個學期共罰款7、8萬元，而該筆罰款僅用於買小禮品獎勵成績好的學生，包括2、3元的零食，或10元的筆記簿等。

事件引起網民熱議，不少人都指出，老師根本沒有權力向學生罰款，有關行為更涉嫌違法：

通報批評，退回罰款就完了？不太了解，猜的話這個應該是涉嫌職務侵占或者貪污吧？ 這種罰款一般是充作班費，不會進入個人腰包。如果教師個人拿了這錢，就不是批評教育這麼簡單了。 不管用途為何，教師有這個權力嗎？ 這麼多班費準備幹甚麼？ 當班費要七八萬這麼多麼，大部分都會進個人腰包，要班費完全可以讓學生自己去交啊，沒必要通過罰款這種變相的方式收取班費。 罰款本來就是違法了，又不是行政部門，哪來的權利巧立名目罰款，通報批評太輕了。

（澎湃新聞）