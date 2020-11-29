遼寧家長被懷疑舉報收費補課　遭班主任丈夫扯髮踩頭暴打

遼寧瀋陽市一名家長方大姐，上月被懷疑舉報收費補課，慘遭兒子班主任金某的丈夫暴打，造成頭部外傷，頸部挫傷，左大腿、左髖挫傷等。校方事後表示，事件在校內收發室發生，學校保安有責任，但無法處理涉事老師。 事件引發關注後，瀋陽市鐵西區委宣傳部上周六（28日）通報，經查，打人者劉某已被警方行政拘留3日；涉事老師金某存在違規有償補課行為，已對其作出立即停職、調離班主任崗位。

方大姐的兒子於瀋陽市第127中學就讀初中一年級，今年「十一」假期後，兒子稱班級要在校外補課，每周六下午3節課、周日1節課，每節課收費70元（人民幣，下同），她於是將1400元的補課費用交給兒子，轉交金某。直至10月24日，本該補課的兒子提早回家，並表示上課期間有人上門「抓補課」。方大姐其後接獲金某來電，對方懷疑她舉報補課，之後更將她移出班級微信群組。

鐵西區委宣傳部通報，劉某已被警方行政拘留3日，金某被停職並調離班主任崗位。（微博）

方大姐兩日後到學校欲與金某見面解釋，對方卻稱自己丈夫劉某也想與她見面，最終發生暴打事件。她表示，當時欲與劉某打招呼，結果對方衝前拉起她的頭髮將其摔下，令其頭部著地，劉某更用腳踢向她的髖骨位置及踩踏頸部；保安見狀後拉走劉某，她則打電話報警，並到醫院就診。

方大姐稱，自己曾在微信聊天群組中建議將補課安排在同一天，且認為補課地點距離較遠，但金某沒有回覆，結果對方幾天後被人捉到私自補課，猜測金某或因此懷疑自己。

校方表示，事後曾向金某了解及調查，對方聲稱沒有補課一事，且當時受到威脅才找丈夫保護自己。方大姐表示，當時沒有簽字要求警方拘留劉某，只想對方道歉，又指自己沒有舉報對方私自補課，「我現在就想讓她還我一個清白；我的心裏感到很委屈，我就想要個公道」。

（綜合報道）