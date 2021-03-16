陝西95後女生創業推貓狗專享奶茶啤酒　養寵「擬人化」增情感互動

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-16 17:57

《2020年寵物行業白皮書》顯示，中國城鎮養寵（犬貓）主人達6294萬，消費市場規模達2065億（人民幣，下同），不少飼主更將寵物視為家中重要的一員。 來自陝西西安市的95後女生黃瀾曦，為了讓自家貓狗能與她一同品嚐奶茶，加之認為國內的寵物市場隱藏巨大商機，於是與朋友共同創立品牌TAFFEE，先後推出2款寵物奶茶，更於去年10推出寵物啤酒。

TAFFEE「汪茶」。（微博）

黃瀾曦18歲時遠赴澳洲留學，2017年領養其第一隻愛犬「太妃」，陪伴她度過每一個悲傷、開心的時刻，更成為她最親密的朋友。她發現國內外養寵的體驗完全不同。在澳洲，隨處可見專門為寵物特供的雪糕；在日本，便利店出售上百種寵物零食；在倫敦，狗狗可以乘坐軌道交通。

然而，國內寵物的生活非常單調，狗糧品類、寵物零食屈指可數。同時，黃瀾曦發現自己每次喝奶茶時，愛犬都會在旁可憐兮兮地看着她，「牠一定很想嚐嚐奶茶的滋味吧」，於是她萌生了為寵物做奶茶的念頭。

黃瀾曦與愛犬「太妃」。（網上圖片）

2018年，黃瀾曦從澳洲回國，與幾位朋友組建團隊，以愛犬「太妃」的名字創立品牌TAFFEE，尋找營養師與供應商。雖然大多廠家直接拒絕接單，業者亦苦心相勸她放棄，但她一直堅持，並要求專業營養師調配既能補充營養，又能讓寵物暢飲的奶茶。最終歷時半年研發，TAFFEE於2019年5月及8月先後推出「汪茶」及「喵茶」。

黃瀾曦介紹，「汪茶」主要成分是羊奶粉和雞胸肉，「喵茶」則是取料自新鮮鱈魚和三文魚，本質上是一種成分豐富的肉奶製品營養液。奶茶中的珍珠其實是魚籽，通過解酶工藝，將原物質中的動物蛋白酶水解成小分子蛋白肽和氨基酸。由於解酶工藝能揮發食物本身的味道，在不用誘食劑的基礎上，亦能吸引貓狗食用，從而起到補水、補充營養和提升寵物食慾的效果。

黃瀾曦表示，現代人養寵物愈來愈擬人化，一旦養寵擬人化，寵物的商品類型就可以更加豐富，是一個巨大、有待開發的市場。因此，TAFFEE陸續推出了寵物調料與寵物啤酒，不僅能讓寵物補充營養，更可令主人與寵物增進感情和互動。

黃瀾曦透露，創業第一年TAFFEE成功創下300萬營收。經分析，寵物奶茶主要客群集中在18至30歲，70%是女性，集中在一線城市。目前，TAFFEE正與頭部奶茶品牌推進合作，即將推出「與寵共飲」的聯名款，並將與更多品牌共同打造「寵物友好」消費空間。

（投中網）