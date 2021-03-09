奶茶消費廣東位列榜首　年輕人飲上癮平均每周3杯

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-09 21:31

支付寶數字生活平台今天（9日）發布春季奶茶消費報告，顯示南方人比北方人更愛喝奶茶。在奶茶消費十大省份中，以最早引入港式、台式奶茶，並將果茶發揚光大的廣東省位列榜首，每周人均比東北人多喝2.5杯奶茶。

報告指出，廣東省是全國奶茶消費最多的省區，其後依次為浙江、湖北、江蘇、山西、上海、福建、四川、山東、河南。

調研顯示，大多數年輕人喝奶茶會「上癮」，平均一周最多能喝3杯。隨着3月天氣回暖，市民出門次數增加，奶茶門店的人均消費也增長了2杯，線上購買奶茶則多了1.5杯。

同時，奶茶不再是年輕人的專屬飲品。3月上旬，支付寶上中老年人奶茶消費整體上漲10%，其中在支付寶小程序內領取優惠券線上點飲品的中老年人增長25%。

中國茶飲市場於2018年全面爆發。根據第一財經商業數據中心（CBNDATA）發布的數據顯示，2019年新式茶飲市場規模已近千億元，2017至2019年市場規模增速複合年均增長率48.75%，料今年新式茶飲市規模達1102億元（人民幣，下同）。其中，90、00後成為新式茶飲市場消費主力。

在奶茶經濟帶動下，喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城3間頭部茶飲企業紛紛傳出上市傳聞，其中奈雪的茶已於2月11日在港交所正式申請首次公開募股。據了解，奈雪的茶從2019年起不斷曝出要上市的消息，並陸續完成多輪融資。在今年年初的C輪融資後，奈雪的茶估值接近20億美元。

（21世紀經濟報導）