臉部圓潤顯富態　北京奧運女孩林妙可「發福」近照曝光

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-06 11:45

內地童星林妙可在2008年北京奧運會開幕典禮上，以「假唱」方式演唱《歌唱祖國》而廣為人知。轉眼間林妙可已經21歲，亭亭玉立的她近日出席公開活動，被發現與以前相比似乎略有發福，臉部圓潤顯得富態。

當日林妙可身穿深藍色衣服、梳着馬尾辮現身。據報道，現時林妙可的生活和工作都由其母負責，她2017年參加高考，但最終與理想的北京電影學院失之交臂，只能就讀於南京藝術學院，現為一名大三學生，經常拍照片、影片與外界分享。

據了解，林妙可出生於北京市，其父為北京《法制晚報》一名攝影記者，祖父則是國畫家林鍇。她自6歲起就參與拍攝商業廣告，並參與拍攝《寬恕》、《春草》、《北方有佳人》等電視劇。

林妙可最為人熟悉的事，是在2008年8月8日，即其9歲時於「鳥巢」舉行的北京奧運會開幕典禮的國旗入場儀式上，以可愛的模樣演出《歌唱祖國》一曲，隨即一炮成名。據悉她是在拍攝譚晶的《天空》MV時，受到奧運會開幕典禮總導演張藝謀的關注，最終經過數輪選拔，過五關斬六將而成為典禮的童聲獨唱。

不過，事後林妙可捲入「假唱」醜聞，皆因開幕典禮音樂總監陳其鋼坦言，為了完美的形象，由另一個就讀北大附小的7歲小女孩楊沛宜負責唱歌部分，而由林妙可對口型上陣，因此事實上觀眾聽到的歌聲是楊沛宜演唱的。據《聯合早報》當年報道，該做法是根據一名中央政治局領導意見臨時決定的。事件亦隨即引發廣泛爭議，有輿論批評舉辦者刻意追求形式上的完美，是對兩位小朋友的一種傷害。2008年年底，美國《時代》雜誌更將事件評為2008年世界十大醜聞第10位。

（網易誤樂／綜合報道）