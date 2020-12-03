廣西獨腿女子獲健美大賽冠軍　曾傳遞北京奧運會火炬

近日，一名身著旗袍、手扶拐杖的獨腿女子亮相江蘇舉行的一場健美大賽，並獲得所在組別第一名的成績。這名陽光自信的女子獲得網民大贊，有網民表示「被折翼的天使依然那麼自信那麼美」。

據了解，今年36歲的歸玉娜來自廣西南寧。她7歲的時候因為一場車禍，右腿被截肢。「作為一個女孩子，剛開始我無法接受自己有殘疾」，但她表示通過身邊親友的鼓勵，她堅持了下來。

今年10月，歸玉娜被江蘇一健美大賽主辦方推薦，參加了旗袍和傳統比基尼比賽，並獲得兩項冠軍。11月30日，歸玉娜再次身著旗袍、手扶拐杖驚艷亮相健美大賽，並獲得所在組別第一名的成績，得到了不少的關注。

歸玉娜表示：「我拿到第一名之後，各方面的關注評論更多了，有的誇我穿旗袍比大部分人都好看。也有評論說，你都這樣了，為什麼還要去這麼折騰呢」。她說，只是想把自己最好的一面、最自信的一面展現給大家。對此，有不少網民表達了對她的喜愛，「好漂亮的姐姐！」、「把旗袍穿出了氣質韻味，第一名實至名歸」。

據了解，歸玉娜曾獲得2003年第六屆殘運會跳高第二名；2004年雅典殘奧會跳遠第七名；2007年第七屆殘運會跳高第一名，打破世界紀錄並創全國紀錄；2011年第八屆殘運會跳遠第一名，五項全能第二名等。並在2008年 作為「北京奧運會火炬手」，參加了奧運會火炬傳遞。

（現代快報）