殺傷力堪比刀片？　浙江女被手機碎膜扎至指骨需手術

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-06 22:09

許多人都會習慣為手機貼膜，然而可曾想到看似普通的手機膜殺傷力堪比刀片？浙江杭州35歲女子菲菲近日便遭遇了一次痛苦的經歷，事源她不慎被碎裂的手機碎膜狠狠扎到，即使把碎片拔出仍痛楚不斷，結果到醫院一查，發現一約為5mm×2mm大的手機鋼化膜已「扎」進了手指骨頭並造成神經瘤，需要切除。

菲菲憶述，今年過年前丈夫給她買了新的智能手機當禮物，並細心地貼好了鋼化膜。不過前不久，菲菲不小心把手機掉到了地上，惟她不以為然，讓已經碎裂的貼膜繼續保留。結果某次，菲菲隨手掏出手機時，右手拇指被手機碎膜處狠狠扎了一下。

雖然她已馬上將碎片拔掉，用水沖洗，並貼膠布止血，傷口及後漸漸癒合，但手指的痛楚卻絲毫未有減退，只要稍稍碰到就痛苦難耐，嚴重影響生活，惟在附近醫院檢查後卻沒發現任何問題。最後她無奈前往醫院骨科就診，接診醫生判斷菲菲手指內很大可能存有鋼化膜碎片。

菲菲需要接受手術。（南國早報）

結果，醫生做手術切開菲菲右手拇指，發現局部神經瘤樣增生，並在切開疤痕組織後終於找到鋼化膜碎片，其最深處更已「扎」在骨頭上。最終，經取出鋼化膜碎片，切除神經瘤後，菲菲已無大礙。醫生介紹，由於手指內的碎片非常薄，故即使做B超檢查也未能發現。骨科專家則建議，如果手機鋼化膜碎裂，應即時把整片鋼化膜撕掉，以免後患無窮。

（南國早報）