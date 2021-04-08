河北貨車司機被罰兩千當場服農藥亡　家屬：十幾分鐘後才被送院

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-08 12:04

周一（5日），河北省滄州市貨櫃車司機金某強的一封遺書引起熱議。遺書中顯示，金某強駕駛的貨櫃車在途經唐山市豐潤區，進行超限檢查站時，因北斗定位掉線，被罰款2000元（人民幣，下同），「我用我的死來喚醒領導對這個事的重視」。隨後，金某強購買了農藥並在超限站辦公室內服用自殺。 翌日，「豐潤發布」發布消息，證實金某強經多方搶救無效，於周一晚23時死亡的消息。事發後，當地各部門展開調查工作，目前，相關工作仍進行中。 對此，金某強的哥哥表示對通報並不知情，「現在人已經不在了，也不可能再回來，我們只希望能夠給個說法，家裡能平安一點。」

金某強的哥哥介紹，金某強今年51歲，小學文化，家庭並不富裕，上有70多歲的老母親，下有三個孩子，「一個兒子兩個女兒，最小的女兒才11歲，老婆也沒有工作。」

他又稱，家屬現在只希望能給一點補償金慰問金，「只要家裡過得去，能減輕點負擔就行了。」、「金某強一個月最多能掙1萬元，少的時候幾千元」。

對於金某強服用農藥的自盡行為，金某強的哥哥感到憤怒，「他在辦公室喝的藥，怎麼就沒有攔住？而且服藥後十幾分鐘才給送到醫院。」

金某強的遺書。（正觀新聞）

金某強的哥哥表示，自己亦是從事交通運輸行業，「北斗系統是用來檢測我們有沒有疲勞駕駛的，因為規定我們開多長時間就必須休息一下，它會提醒我們這時候該休息了。我們司機也很難注意到北斗系統，根本不知道它掉線了沒有，上面一年也只會檢查一兩次。」

金某強的哥哥又說，目前他已就弟弟服藥去世一事向當地警方報案，周二（6日）上午，警方向其提供了相關的閉路電視畫面，後續調查還在進行當中。

（正觀新聞）