河南漢做核磁共振被遺忘機器內　自行爬出發現醫護都在玩手機

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-10 12:57

近日，河南周口的邵先生在醫院做核磁共振時，竟被醫護人員遺忘在檢查機器中足足20多分鐘，期間邵先生無論如何呼救，都無人理會，最終只好自行爬出。 對此，院方回應指，當時在場的三名醫護人員均是實習生，目前已被清退，而值班醫生被警告，相關科室亦被扣罰2000元人民幣。

河南周口的邵先生在醫院做核磁共振時，被醫生遺忘在檢查機器中足足20多分鐘。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，河南周口的邵先生近日在周口市中醫院，進行核磁共振檢查時，竟被當值醫生遺忘在檢查機器中。周先生通過敲擊極其內壁、不斷呼喊等方式求救，均無人理會，無奈之下只能「像蚯蚓一樣倒著爬了出去。」

邵先生爬出機器後卻發現，有三位醫護正在外面玩手機，「感覺他們嚴重失職，如果都下了班，不知道裡邊有人，一關門走了，後果可想而知。」邵先生表示，希望醫院可以給個公道。

周口市中醫院稱「目前這個事情，已經全院通報了」。（網上圖片）

對此，周口市中醫院磁共振室的一名負責人回應指，此事屬實，但在場的三位醫護人員均是實習生，「這不是工作失誤，當時還沒到下班時間，也沒鎖門，只是晚出來一會兒嘛。」最終，院方負責人向邵先生進行道歉，並取得諒解。

周四（8日），周口市中醫院一名工作人員表示，「目前這個事情，已經全院通報了」，但他就未對通報內容進行進一步說明。

（九派新聞）