疑因騷擾女下屬遭拖把狂打臉　黑龍江男領導求饒：只是開玩笑

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-11 17:12

內地網絡傳出一段14分鐘的影片，一名女子用蘸水的拖把狂抽男領導的臉部和頭部，對方則求饒稱「我錯了，沒想那麼多，就是開玩笑，能不能饒了我」。 據《沸點視頻》報道，事緣該名男領導用微信騷擾女性下屬，女子在被騷擾後就已報警，警方目前仍在調查中。

影片顯示，女子先是指着男領導大叫：「給我發這麼多次騷擾訊息，我忍你一次兩次，自己心裏一點數都沒有嗎？」她又表示，這名男領導給其他女同事亦發送過騷擾訊息，但對方一直忍着他。

隨後，她朝男領導潑了一盆水，並拿蘸水的拖把抽打其臉部、頭部。男子則求饒稱「我錯了，沒想那麼多，就是開玩笑，能不能饒了我」。女子還用男子辦公桌上的物品砸向他，並現場報警。

報道援引轄區派出所稱，4天前女子曾報警被領導騷擾，警方登記後還在調查，幾天後發現打人事件的影片，目前還無法對事件定性，事件仍然在調查中。

事件在網絡引發熱議，有人讚賞女子「戰鬥力強」，也有人覺得打人做法過分，最後反而可能要付出代價：

「幹的漂亮！希望每個女孩都有反抗的勇氣或底氣」 「四天前就報過案了，咋居然連騷擾者都不叫去訊問一下？非得等事情鬧大了」 「騷擾犯活該被打，打的輕。」 「這女的太過頭了吧，應該賠錢」

（綜合報道）