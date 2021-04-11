貴州漢當街持刀欲對女子行兇　遭醫生用鐵鍬當場擊倒制服

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-11 17:54

6日（上周二）下午，貴州畢節市金沙縣一名男子當街毆打一名女子，並且持刀欲對女子施暴，一名身穿白袍的醫生見狀即用鐵鍬把男子打倒並制服男子。 該醫生表示，就是因為沒人出手，所以他要站出來。

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內媒《看看新聞》及《澎湃新聞》等報道指，閉路電視影片顯示，當時街上車來車往，一旁的行人也很多。突然，一名男子將一名女子拖到路中間，不斷毆打對方。不僅如此，男子手上還拿著一把刀，行人見狀紛紛避讓。在與女子僵持的過程中，男子的刀掉在地上，但他並沒有停止對女子施暴。

一名身穿白袍的男醫生看到情況後，立即找來鐵鍬，往正在行兇的男子頭上打去。男子被打倒在地後，男醫生迅速上前將對方壓住，旁邊的行人也趕來幫忙，一同將兇徒制服。

報道指，見義勇為的男醫生是鼓場街道紫金社區第二衛生室的袁峰。袁峰表示：「當時我正在給病人看病，然後聽到外面有慘叫聲，我以為就是普通糾紛，就想把他們勸開算了，但是我湊近一看，那個男的手裡有刀。當時很多學生放學，我怕傷到這個女士，又傷到學生和別的群眾，所以我回來找了一把鐵鍬，直接給他打上去了。」

袁峰又稱，「當時也沒猶豫，沒多想」。他指，就是因為沒人出手，所以他要站出來。

據了解，持刀行兇的男子與被打女子並沒有糾紛，純屬酒後尋釁滋事。女子只受了點皮外傷，其後在醫院接受治療。