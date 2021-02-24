內地網傳「梅林牌」午餐肉發霉　香港有售但原來同名同姓有兩款？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-24 19:43

近日，微博上有人爆出中糧「梅林午餐肉」嚴重發霉變質，引發關注。 值得關注的是，「梅林午餐肉」有中糧以及上海兩個品牌，而兩個品牌的「梅林午餐肉」在本港亦均有售賣。

有人爆出中糧「梅林午餐肉」嚴重發霉變質，引發關注。（微博）

2月15日，內地資深IT專家張棟偉在微博發文指，春節前從某電商平台的「中糧罐頭官方旗艦店」購買了3罐「中糧梅林午餐肉」。年初一打開時，卻發現罐頭內已經發霉發毛。輾轉與店方取得聯繫後，卻被回復「可以選擇一罐午餐肉，或賠償一罐午餐肉同等金額，約20元人民幣」的賠償方案。張棟偉則對此方案表示不滿，「假貨還十倍賠償呢，劣貨就這麼處理完事兒了」？

據了解，發霉的中糧梅林午餐肉生產日期為2020年12月8日，商品保質期3年，根據張棟偉發布的照片顯示，午餐肉的外包裝並無損毀。

對此，有不少網民在他的微博下方評論：

「支持繼續維權」。 「店大欺客。小老百姓就這麼過去了」。 「按消法規定最少賠一千元人民幣，找商家、找廠家均可」。 「這個東西個別運輸造成包裝漏氣，難免的，主要是後續處理要積極主動」。 「明顯封裝問題，正常按照規矩封裝，罐頭是可以儲存幾十年的」。 「不要搞得失去了消費者的信任。梅林在過去是個很好的品牌」。

美國食品技術協會高級會員、科學松鼠會成員云無心表示，圖中的午餐肉確實發霉了。「如果不是銷售環節出現問題，也就是說罐頭沒有破損，那麼這個問題還相當嚴重。因為如果罐頭包裝破損了，那麼變質是正常的，可能是運輸、保存不當導致，但沒有破損則說明有可能是生產工藝上存在問題，那就不是一罐兩罐的事情了，是整個生產體系存在問題」。

還有內地業界人士也分析表示，對午餐肉這種食品來說，一般重點的殺菌是在「後殺菌」環節。因為灌裝前的瞬間高溫殺菌可能殺菌不徹底，或灌裝時有有細菌侵入，所以需要二次殺菌(高溫或​​巴氏)。通過這項技術，理論上可以避免食品在生產環節出現衛生問題，如果發生問題則有可能是因為它的殺菌溫度不達標、或是殺菌時間不達標。

值得注意的是，市面上的梅林午餐肉的品牌分為「中糧梅林」和「上海梅林」兩種。兩種品牌的梅林午餐肉在本港亦均有售賣，在網購平台上顯示，三罐裝的上海牌梅林午餐肉的價錢在58元左右，而三罐裝的中糧牌梅林午餐肉的價錢為41元左右。

從營養成分來看（以下數據均為每100克含量），上海牌梅林午餐肉的能量為1023千卡、蛋白質為10克、脂肪為21.8克、鈉含量為858毫克；而中糧牌梅林午餐肉含有能量239千卡、蛋白質10.4克、總值房18.6克、碳水化合物7.5克、鈉630毫克。

據早前報道，2017年，本港消委會測試25款午餐肉及8款罐裝或瓶裝腸仔樣本，發現在「梅林」優質午餐肉（昌暉）樣本檢出磺胺類抗生素磺胺二甲嘧啶，含量達每公斤199.3微克。而磺胺二甲嘧啶是廣泛應用於獸醫學的藥物，對此藥敏感的人士，如果在食物中攝入磺胺二甲嘧啶殘餘，亦可能引發過敏反應，部份人食後會出現面部、口腔、舌頭出皮疹和腫脹。

2017年，「梅林」優質午餐肉（昌暉）（左）的樣本被驗出獸藥殘餘。（黃永俊攝）

（網易新聞/綜合報道）