高速路段標線被指誤導62萬人收罰單　佛山交警：標誌設置齊全規範

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-12 21:01

廣東佛山一處高速路岔道，被網民指控標誌設計有問題，導致已有超過62萬人在該處「被迫違章」收到罰單，而依據每次違章處罰200元（人民幣．下同）計算，該路段已取得1.2億元的罰款收入。 對此，佛山公安交警部門回應稱，該路段道路標誌標線、提示牌設置齊全規範。

近日，內地網民袁先生在社交平台上傳了一張「廣東佛山廣台高速43公里處岔道口62萬人在此違章」的截圖，並稱按每次違章處罰200元計算，該路段已取得1.2億元的罰款收入。

袁先生指，該地段之所以有數十萬人違章，原因在道路標線設計缺陷。（上游新聞）

事件迅速引發不少網民關注後，袁先生接受《上游新聞》訪問表示，今年2月底，他的確開車在廣台高速43公里200米處，壓實線造成違章，但違章是被迫的，主要原因是該段道路標誌標線設計不合理。

袁先生稱，他開車走該段道路時，前面有一輛車擋住視線。車開過主幹線後，車道突然由5道變成6道。作為有多年駕齡的老司機，他完全沒有反應和預判時間，車子開始壓實線，最後因違章被罰200元，扣3分。兩日後，袁先生收到罰單，用手機查看罰單具體情況時，意外發現「共有624149人在此處違章」的醒目提示。

他認為，此路段之所以罰單如此多，標誌標線設計不合理是極為重要的原因：標線設計不明，如果不提前預判，左右變道時極易壓實線，造成交通違章。隨後，袁先生將違章紀錄截圖，上傳到社交平台，得到許多網民支持。不少網民還發布自己在同一地點壓線違章的圖片。

此事引發公眾關注後，袁先生再次用手機查看該地段的違章人數，發現經已被刪除。

袁先生指，該處多達62萬人的違章人數，目前已遭到移除。（上游新聞）

交警指標線齊全規範 袁先生：罰單僅因多數人不守法？

對此，佛山交警指出，廣台高速公路43公里路段的標誌標線，是由業主單位按照《道路標誌標線》（GB5768-2009）規範設置的，經過驗收合格後投入使用。

佛山公安交警部門稱，該路段是前往江門市方向和佛山市高明區方向的分岔口。未進入分岔口前為4條行車道，進入分岔口後，往江門市方向和往佛山市高明區各為3條車道。該路段道路標誌標線、提示牌設置齊全規範。

交警指出，按照相關法律規定，駕駛人應當知曉該路段上述交通信號的含義，且有足夠的時間、距離看見上述交通信號，並應當遵循交通信號指示安全行駛。同時，相關導航軟件也對該處設置了「前方分叉口有長實線，請注意通行」的語音提示。

對於交警部門的回應，袁先生指出，雖然該路段上確實設有標誌牌提醒，但車主因反應時間短很少能夠看清，更多是看道路線和導航，很容易「被迫違章」。他質問，該路段罰單如此之多，僅僅是因為多數車主都不守法開車？為何其他路段不會產生這樣大規模的罰單？對此，佛山交警向《上游新聞》表示，正在草擬相關通報，暫時不方便答覆。

（上游新聞）