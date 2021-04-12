官媒揭健身中心亂象：髮型師廚師搖身變教練　認十多名學員做乾姐

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-12 22:15

官媒新華社周一（12日）刊文介紹了內地健身中心的執業亂象，指一些健身中心為吸引消費者辦卡買課，套路百出，令人防不勝防；年卡費動輒數千甚至上萬元（人民幣．下同），私教課價格更高。 更令人匪夷所思是，這些教練當中有許多並非專業出身，而是由髮型師、廚師等轉行，甚至有男教練為了與女學員拉近距離，認了十多人做「乾姐姐」。

報道稱，近年來，一些「90後」被身邊人影響，加上微博、抖音等社交平台，百萬人追蹤的「健身網紅」不在少數，於是投入健身。

官媒指，不少健身室存在硬銷問題。（資料圖片）

硬銷課程路數多 迫學員抵押婚戒買課

而由於競爭日趨激烈，健身中心也千方百計地推銷課程，這些教練會為到訪者做高強度的「體能測試」，讓學員身體感到不適，再添油加醋稱其身體狀況很差，「還不如50歲的老頭」，告知其健身的急迫性，最後「忽悠」其買下數千元的私教課程。

報道指出，在學員表示沒帶錢時，教練甚至會提出抵押隨身物品等替代方案，有女學員就將結婚戒指押下來，結果令丈夫大發雷霆，到健身室大鬧一場。而也有健身中心靠「壯漢」教練圍堵顧客，以極差的態度來硬銷課程，讓學員逼不得已支付兩個月薪水。

業績不達標罰食辣椒 促教練與學員「談戀愛」

報道指，健身教練身上大多承擔銷售任務，銷售業績直接與收入掛鉤。一些健身室還會向教練收取「保證金」，未能完成業績就要沒收。還有健身室規定，未能完成業績者要罰吃辣椒、芥末、檸檬，甚至遭受辱罵、剃頭等羞辱。資深從業者直指，現在對教練的培訓已不單純是技術培訓，而是加入許多銷售技巧培訓，將教練打造成流水線式的銷售員，讓顧客「沒辦法拒絕」，從而提高銷售額。

業內人士還透露，為留住客戶，健身房還會運用一些「潛規則」，例如將學員安排給異性教練，甚至鼓勵教練打感情牌，「像談戀愛一樣維護學員」。有男教練便認了十幾個學員做「乾姐姐」，還有教練對客戶有求必應，陪他們聊天、吃飯、逛街。

報道建議加強行業自律，並促官方推出相應規範。（視覺中國）

入行門檻低：只需一兩個月培訓

而一旦將課程售出後，教練承諾的詳細訓練計劃便成了空談。報道指，一些教練一開始會主動約學員上課，但後來就不再主動，「巴不得你不來」。

報道亦提及健身教練的入行門檻相當低：相當一部分教練都是經過兩三個月培訓就上崗，有的甚至「一週速成」。有的教練一兩個月前還是髮型師、廚師，有的是在街上派單張的，但簡單培訓後便可換上教練衫帶顧客做培訓。

報道引述業界人士指，教練專業性不足會給健身者安全帶來隱患，有可能造成膝蓋半月板損傷、肌肉拉傷、腰椎間盤突出等損傷。

對於這些健身中心亂象，報道指出，行業相關規范有待完善，加強行業自律也成為業界一些人士的共識，北京師范大學體育與運動學院教授毛振明建議，可建立從業機構和人員「黑名單」等，從而規范企業行為，營造健康的競爭環境和消費環境。

此外，業內人士和專家還提醒消費者，在面對健身房里眼花繚亂的課程和可能出現的銷售套路時，要保持清醒，理性消費；在自身權益遭遇侵害時，要增強維權意識，學會運用法律武器維護自己的正當權益。

（新華社）