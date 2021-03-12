江蘇90後女輔警「性敲詐」9人近373萬元　受害者含公安局副局長

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-12 22:00

江蘇省灌南縣人民法院一份判決書近日引起網上關注，判決顯示，90後女輔警許艷在5年內同時或不間斷地與多名公職人員發生不正當關係，後以各式各樣理由先後對9人實施「性敲詐」，涉及金額接近373萬元（人民幣．下同），最終獲刑13年。不過灌南法院周五（12日）表示，該一審判決書未生效，按規定予以撤回。

判決書顯示，1994年出生的許艷原為連雲港市公安局海州分局的輔警，2014年3月至2019年4月，她與多名公職人員發生不正當兩性關係，後以自己家人得知後要找被害人鬧事，以及自己購房、懷孕、分手補償等為由對受害者實施「性敲詐」。

由於害怕曝光後影響工作、家庭、名譽，受害者紛紛就範，許艷因此得手共計372.6萬元款項。而這些受害的公職人員既有許艷上級，連雲港市公安局海州分局副局長劉某，也有派出所所長、衛生院副院長、小學校長等，其中劉某被敲詐數額高達百萬餘元。

因涉嫌犯敲詐勒索罪，許艷於2019年6月被灌南縣公安局刑事拘留，翌月被逮捕。該案於2020年12月29日在灌南縣人民法院判決。法院審理後認為，許艷以非法佔有為目的，使用威脅或者要挾的方法，多次勒索他人財物，其數額特別巨大，行為構成敲詐勒索罪。最終，許艷被判處有期徒刑13年，並處罰金500萬元，同時被追繳372.6萬元的違法所得。

不過，灌南法院周五發文指出，許艷在法定上訴期間內提出上訴，目前該案正在二審審理期間，一審判決書未生效。根據有關規定，該文書在發生法律效力之前不應在互聯網公佈，故予以撤回。

事件同時引發網民質疑這些公職人員的巨額財產到底來自哪裡，事發後這些公職人員又是否受到查處。官媒「新華微評」亦就案件發文稱，面對公眾質疑，相關部門決不能刪帖了之，「公開解答才是正理」。

對此《瀟湘晨報》周五致電連雲港市灌雲縣紀委監委查詢，獲告知涉案公職人員均已被作出處理，惟工作人員未透露具體處理結果。同日稍晚，灌雲縣委宣傳部就案件通報指，經與紀檢監察部門核實，該縣涉案的7名公職人員已於2019年底分別受到撤銷黨內職務、行政撤職等黨政紀處分。

劉某曾任路南派出所所長。（網易）

值得注意的是，上述被欺詐的劉某已於2019年落馬，並在2020年1月被灌南縣人民法院以受賄罪判處有期徒刑2年半，並處罰金20萬元。

據裁判文書網劉某受賄罪一審刑事判決書顯示，檢方指控劉某於2013年7月至2019年4月間，利用擔任連雲港市公安局海州分局（新浦分局）路南派出所所長、海州分局副局長的職務便利，收受26人共計74.6萬元的財物，以為其在酒店、娛樂會所（KTV）、足療店、煙花爆竹的經營等方面提供便利條件，同時為部分人在案件處理方面提供幫助。

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（綜合報道）