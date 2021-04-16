「火星合月」明晚上演　海南等地民眾更可一睹「月掩火星」現象

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-16 19:15

天文現象「火星合月」將在明日（17日）晚上上演，屆時多地民眾還可目睹月亮遮掩火星的有趣景象。

據了解，「火星合月」是當火星、月亮視赤經相等時所發生的天象，明晚日落後，深圳市民可憑肉眼見到略顯紅色的火星與月亮兩個天體緩慢接近，就像「深情對望」。天文專家指出，當地火星和月亮之間距離最小的時間約在明晚9時51分，屆時星距離月面邊緣將不到4角分，猶如差點便「親」上。

同時，由於雲南南部及海南等地區位於掩食帶內，因此當地民眾可以看到火星和月亮結結實實「親」上的「月掩火星」天象。據中科院紫金山天文台科普部主管胡方浩介紹，以海南三亞為例，火星將會在晚上9時35分突然消失在月亮的陰影區域，並在10時10分再在月牙後面重新出現，這期間，民眾可看到火星從月亮的一側進入，又從另一側鑽出，彷彿「穿」月而過。

此外，為了讓深圳及其他處於掩食帶外的愛好者亦可一睹「月掩火星」現象，深圳市天文台更專門在掩食帶內設置觀測點，並將通過網絡直播呈現予市民眼前。胡方浩則提醒有興趣的民眾可自己以小型天文望遠鏡觀測「火星合月」，強調透過望遠鏡，火星將呈現出橙紅色的球面，非常美​​麗。

（綜合報道）